Make artsy é a fuga perfeita para dias com pouco ânimo

Certa dose de escapismo é essencial para sobreviver a estes tempos tão difíceis de isolamento social. E explorar expressões artísticas certamente é uma fuga satisfatória. Arrume-se com pedras coloridas, tons intensos e acessórios notáveis (mesmo que seja para ficar na sala de casa).

São os micropaetês em formato de folhas que, aplicados um a um sobre toda a pálpebra, dão efeito artsy a este visual. A sobrancelha neutralizada com corretivo sobre os fios é a finalização ideal para dar mais destaque ao brilho dos olhos.

A mesma pedraria delicada ilumina os lábios, que recebem, antes, uma camada de gloss transparente. O resultado rende fotos de impacto – ainda que para acervo pessoal.

Aqui, o verde profundo foi aplicado na pálpebra móvel superior com contornos bem marcados. Ele fez o match perfeito com o violeta esfumado rente à linha dos cílios inferiores – a parceria é a cara dos dias mais frescos do outono.

FICHA TÉCNICA

Beleza: Will Cruz

Styling: Miguel Cuenca

Modelo: Lisa Bruning (MegaModel)