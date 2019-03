Lançamento para salto alto promete acabar com as dores no pé

Um problema muito comum para mulheres que usam salto alto são as dores na sola do pé e o inchaço. Mas pode ser que as reclamações a respeito desse desconforto tenham chegado ao fim!

A marca Santapele lançou um produto chamado Santopé, que promete ajudar a vida de muitas mulheres. O objetivo é aliviar a sensação de cansaço nos pés.

Em sua composição, o Santopé possui um complexo de aditivos de ingredientes ativos de origem vegetal, que favorece a circulação e descongestiona os pés. E um destaque é que o produto é vegano.

Dentre os ingredientes estão óleo essencial de eucalipto, mentol refrescantes e ativos anti-inflamatórios naturais. Além disso, o produto também contém arnica, aloe vera, vara de ouro, casca de limão e rusco.

Recomenda-se que o produto seja aplicado antes e calçar os sapatos. O Santopé pode ser adquirido através do site da marca. O produto na versão tamanho de bolsa sai por R$ 39, já o kit (200 ml e 30ml) custa R$ 129.

