Ele não é gloss nem batom. Com textura bem fluida, o lip tint, produto queridinho do momento, deixa os lábios corados com aspecto natural. Mas a graça é aproveitá-lo também em outras partes do rosto, fazendo um make monocromático superatual.

Confira 3 maneiras diferentes de usar o lip tint:

Boca

Diferentemente dos batons comuns, o lip tint não proporciona alta cobertura. Então é importante hidratar bem os lábios para evitar ressaltar sinais de ressecamento. Use o próprio aplicador do produto se quiser um acabamento certinho ou a ponta do dedo para obter um efeito esfumado, o chamado blurred lips.

“O truque é dar leves batidinhas, principalmente no centro da boca”, diz a maquiadora Juliana Rakoza, de São Paulo.

Olhos

O lip tint usado como sombra resulta em um make supermoderno. A textura ficará entre a do glossy, superbrilhante, e a da sombra cremosa, mais discreta.

“Para um efeito sutil e homogêneo, aplique com a ponta do dedo, espalhando bem até secar para evitar que o produto escorra e entre nos olhos”, explica a maquiadora Andréia Oliveira, do ROM. Concept, em São Paulo.

Bochechas

Para colorir as maçãs do rosto, prefira um pincel de blush chanfrado, daqueles específicos para contorno facial. “Ele encaixa perfeitamente no ossinho das bochechas, o que facilita encontrar o local da aplicação”, afirma Juliana.

Deposite três ou quatro gotinhas de lip tint nessa região e espalhe com movimentos de vaivém delicados até conseguir um resultado natural. Se desejar reforçar a cor, aplique mais camadas.

Escolha o seu!

1. Posietint, Benefit, R$ 169*

2. Lip Stain, Clarins, R$ 179*

3. Lip Tint, Facinatus, R$ 20*

4. Lip Tint Tim Tim, Dailus, R$ 15,50*

*Preços consultados maio de 2019. Sujeitos a alteração.

