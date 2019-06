Desafio da leitora: Rodrigo Cintra transformou o visual de Roseli

Há anos a coordenadora administrativa Roseli Percino, 54 anos, olhava no espelho e via o mesmo visual. O tom do cabelo lhe agradava, mas faltava coragem para tentar algo mais ousado, sofisticado. O ânimo para um novo look chegou e ela foi direto para o salão.

Veja como ficaram as mudanças no cabelo, look e maquiagem de Roseli:

O antes de Roseli

Cabelo

Os fios de Roseli são superfinos, então, sem finalização, ficam sem volume. Ela queria um corte que desse mais movimento às madeixas. O cabeleireiro Rodrigo Cintra, de São Paulo, sugeriu o comprimento acima dos ombros com pontas desconectadas. Ainda escureceu um pouco o tom de loiro, mantendo alguns pontos iluminados. “Como ela tem pele e olhos claros, a base mais escura destacou seus traços”, explica Rodrigo.

A franja desfiada, que fica bem em rostos ovais, deixou o visual mais moderno. Para finalizar, o cabeleireiro torceu mecha por mecha enquanto secava, garantindo, assim, balanço

Maquiagem

Para ressaltar os olhos claros de Roseli, a maquiadora Michelle Aprigio, de São Paulo, fez um esfumado com cores mais frias, puxando para o marrom, perfeitas para o inverno, e marcou o côncavo com sombra arroxeada. Depois, aplicou lápis preto rente aos cílios superiores e inferiores.

Nas sobrancelhas, Michelle usou delineador em gel, deixando-as mais marcantes para combinar com o fundo mais escuro do cabelo. “Prefiro essa textura porque não cai nem suja a maquiagem, como acontece com o pó”, explica ela. Uma base de cobertura média bem iluminada e blush rosado garantiram o ar de saúde. O batom nude completou o look.

1- Gel para sobrancelhas, Kat Von D, R$ 109*

2- Blush compacto, Vult, R$ 18,90*

Confira o resultado

*Preços consultados em Maio/19. Sujeitos à alteração.

Quer se candidatar à transformação? Escreva para falecomclaudia@abril.com.br

Leia mais: Direto dos anos 90 a “sandália de pai” promete bombar no próximo verão

+ Rodrigo Cintra faz transformação no visual da leitora Audrey Balberi

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA