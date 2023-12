Estes são os maiores lançamentos de beleza de dezembro

Dezembro chegou ao fim (e em um piscar de olhos), e não é novidade que ele foi recheado de diversos lançamentos no mercado de beleza, desde novas paletas de sombras até mais opções de cores das nossas marcas de esmalte favoritas. Com tantas novidades, é impossível manter todas no radar e escolher qual vai ser a grande inovação que vai marcar presença no nécessaire.

Por isso, chegamos com nossa lista mensal dos maiores lançamentos de beleza, que vai te ajudar a atualizar a bancada de maquiagem e skincare com as maiores novidades, tudo em um só lugar. Vamos conhecer?

Novidades na maquiagem

Quem Disse, Berenice?

Vamos para um lançamento que promete encantar (especialmente para quem gosta daquelas makes coloridonas!). A Quem Disse, Berenice? surpreende no mês de dezembro com uma séries de lançamentos especiais, como a paleta de sombras multifuncional e a torre de brilho labial.

A marca ainda disponibiliza onze novas opções de pincéis funcionais para aplicação de maquiagem, variando entre R$34,90 e R$69,90.

Continua após a publicidade

Carmed

Se temos uma certeza sobre 2023 é que ele foi tomado pela febre dos brilhos labiais da Carmed. Por isso, nada melhor do que fechar o ano com um lançamento da marca, não é?

A marca chegou com uma coleção limitada de kit para comemorar as festas, que conta com duas bisnagas de Carmed: sabor Maçã do Amor e FPS30, perfeitos para o verão.

E um detalhe ainda melhor? Eles vêm acompanhados de uma caixinha metálica.

Continua após a publicidade

Simple Organic

O primeiro lançamento da marca é um Super Balm Antissinais (R$155,00) que reduz as linhas de expressão, hidrata, aumenta a elasticidade e a firmeza da pele. Este é o produto ideal para quem busca combater a flacidez, restaurar o volume fácil e, claro, combater os inevitáveis sinais do tempo.

E esse não é o único balm: o Super Balm Clareador (R$155,00) que se destaca pela presença de ativos como o oxyresveratrol e hidroxitirosol, conta com ação clareadora e antioxidante. O produto pode ser usado em todo o rosto e em outras manchas corporais que necessitem de despigmentação.

Além disso, a marca também desenvolveu um Sérum Skin + Scalp (R$165,00), um produto multiuso. Quando utilizado nos cabelos, ele ajuda a nutrir e fortalecer os fios, além de controlar o frizz, reduzir a opacidade e o ressecamento.

Já na pele, o sérum pode ser incluído na rotina de skincare agindo como ativo rejuvenescedor para aumentar a elasticidade, resistência e redensificar a pele.

Continua após a publicidade

DUDAH! Beauty

A gente ouviu marca nova? Temos! Duda Reis, influenciadora, atriz e empresária, entrou no mercado de beleza com o lançamento de sua nova linha de maquiagem, DUDAH! Beauty.

Amarca já chega com seis produtos, entre eles três óleos para os lábios (Lip Glow Oil – R$69,90) nas cores rosa, vermelho e laranja.

Além disso, a influenciadora disponibilizou três tons de blush em stick, que podem ser usados nas bochechas, pálpebras e boca, em tons uva, coral e pink (Cheek + Lip + Eye – R$79,90). Quem aí já está ansiosa para testar?

Estée Lauder

Continua após a publicidade

A renomada marca de beleza Estée Lauder apresenta seu mais novo produto: o Advanced Night Repair Rescue Solution (R$539,00), que comprova reduzir 48% da vermelhidão do rosto com uma aplicação.

Infundida com antioxidantes e hidratantes, a textura fluida de rápida absorção é ideal para peles frágeis e vulneráveis.

Vult

A Vult trouxe de volta um dos queridinhos da marca, mas desta vez de cara nova: o Pó Compacto Matte Ultrafino (R,99), deixando a pele com um aspecto aveludado, então já corre para se tornar seu novo básico. O produto está disponível em 10 tonalidades.

Continua após a publicidade

Pó Compacto Matte Ultrafino Cor Compre agora: Vult - R$ 35,99

CARE Natural Beauty

A marca também trouxe um queridinho renovado: a Máscara para Cílios Extreme Volume Ultra-black (R$167,00), um dos best sellers da CARE Natural Beauty, com uma fórmula 100% vegana e embalagem repaginada.

A máscara conta com cera de carnaúba, cera de candelilla e manteiga de karité, prometendo volume, definição e alongamento.

Máscara de cílios | CARE Natural Beauty Compre agora: Sephora - R$ 125,00

Novidades para o corpo

Lancôme | La Vie este Belle L’Extrait

Não tem oportunidade melhor do que o Ano Novo para renovar seu armário de perfumaria! A Lancôme apresenta a primeira fragrância da marca, o La Vie este Belle L’Extrait (R$619,00), com um perfume de notas de rosa e íris pallida realçadas pela profundidade de um acorde de oud. A fragrância promete ser seu novo símbolo de sensualidade.

Braé | Eau de Parfum Braé For Her

A Braé, reconhecida com uma das maiores marcas de cuidados capilares, entra no universo das fragrâncias corporais com o seu novo perfume, o Braé For Her (329,00).

As notas florais e cítricas da Flor de Peônia e Bergamota garantem uma fragrância luminosa que irradia elegância, além da Rosa Francesa e Jasmim Branco e toque de fundos com Sândalo Musk e Benjoim.

Quem Disse, Berenice?

E a Quem Disse, Berenice? não se limitou apenas aos lançamentos no ramo da maquiagem. A marca lança o novo Muito Desobediente (R$239,00), que mantém uma essência de rebeldia com toques de chiclete.

O eau de parfum tem saída frutada, com a refrescância da bergamota, da pera e da pimenta rosa; já nas notas de corpo, se desenvolve com o lírio, a rosa e a flor de lótus, complementadas pelo toque único de chiclete.

O Boticário

A marca focou em disponibilizar uma séries de kits natalinos, mas um que não saiu das nossas mentes foi o Kit Celebre Woman (R$120,80), que oferece itens de perfumaria, corpo e banho, com uma fragrância adocicada e floral.

BIC Soleil Escape

A linha BIC Soleil está ganhando mais uma família de produtos, a BIC Soleil Escape, que promete ser perfeita para momentos de autocuidado.

Os novos depiladores garantem uma experiência sensorial por meio dos cabos perfumados em duas versões: Lavanda & Eucalipto (R$23,90) e Rosa & Magnólia (R$23,90), com três lâminas flexíveis que se ajustam ao seu corpo.

Helioderm | Protetor solar bronze FPS30

Com a chegada do verão, nada melhor do que se preparar para cuidar da pele! A Helioderm, linha de proteção solar da Herz Farmacêutica, lança o Protetor Solar Bronze FPS 30 (R$40,90), com uma fórmula multifuncional 3 em 1 que oferece proteção, hidratação e efeito dourado, com ativo pró-melanina. Hora de pegar um bom bronzeado.

Novidades para as unhas

Risqué Diamond Gel | Novas cores!

Procurando por esmaltes para renovar a coleção em 2024? A Risqué chega com novos produtos para ampliar a Risqué Diamond Gel, uma das linhas mais recentes da marca.

A novidade conta com quatro novas cores hipoalergênicas: um rosa-magenta luxuoso iridescente (Licor de Cranberry – R$12,99), azul com fundo metálico (Sorbet de Mirtilo – R$12,99), um lilás delicado com perfume metalizado (Seda Lilás – R$12,99) e o retorno de do verde militar (Gin & Sunset – R$12,99), um dos queridinhos da marca.

OPI | Terribly Nice (Coleção Limitada)

Sim, você ouviu bem, corre para comprar essa coleção! A OPI disponibilizou 14 cores de esmalte para a coleção Terribly Nice (R$39,90-R$40,90/esmalte), fazendo uma mistura entre cores ousadas e cores tradicionais do Natal.

OPI Terribly Nice Peppermint Bark and Bite Compre agora: Beleza na Web - R$ 29,90

Novidades para os cabelos

Authentic Beauty Concept

Procurando pelo lançamento que vai salvar as suas madeixas neste fim de ano? Temos! A Authentic Beauty Concept chega com o lançamento do Hydrate Intense Treatment (R$300,00), uma máscara capilar hidratante que promete reduzir o frizz e realçar o volume e brilho natural do cabelo.

E para as onduladas e cacheadas de plantão, temos o Hydrate Curl Enhancer (R$200,00), um realçador de cachos que promete trazer definição.

Ambos produtos contam com uma formulação de manteiga de murumuru e óleo de linhaça.

Ricca

A Ricca chegou com uma variedade de lançamentos que prometem ser nossos favoritos para 2024! A família de escovas de cabelo da linha Flex aumentou, trazendo uma nova escova flexível que promete cuidar dos fios e seguir o contorno da cabeça (Escova Wet & Dry – R$19,99).

Para quem estava procurando novas ferramentas para o cabelo, a marca chega com quatro novidades. Em primeiro lugar, destacamos a escova secadora, que tem funcionalidade 3 em 1: seca, alisa e modela. A tecnologia Flash Style oferece cerdas laterais duplas e mistas que diminuem o atrito e fecham as cutículas dos fios (Flash Dry Escova Secadora – R$279,99).

Já para o acabamento dos fios, a Ricca trouxe um escova alisadora (Flat Brush Escova Alisadora – R$299,99), um modelador de cachos completamente automático (Easy Cachos Modelador Automático – R$396,99) e um modelador de cachos tradicional (Star Wave Modelador – R$239,99).

Acesse nosso canal de Whatsapp e receba nossas receitas e notícias diretamente do seu celular!