Jornada da beleza: conheça novas técnicas de tratamentos estéticos

O que é beleza para você? Com esse questionamento começou o MAP 4.0 (Managing Aesthetic Patients), promovido pela Galderma entre os dias 2 e 4 de outubro. Em sua quarta edição, o evento contou com transmissão ao vivo – uma inovação para a indústria farmacêutica –, que permitiu, mesmo diante da pandemia, a participação de cerca de 5 000 médicos do Brasil e da América Latina.

Pioneiro no setor, o MAP reafirmou o compromisso da Galderma com a educação médica continuada, focada no desenvolvimento de procedimentos estéticos e de técnicas cada vez mais seguras, eficazes e avançadas.

O tema The beauty journey foi abordado em aulas e apresentações que revelaram, em primeira mão, as pesquisas, associações de técnicas e produtos inovadores que prometem contribuir para o enriquecimento da jornada da beleza do paciente. Os speakers ressaltaram também a necessidade de se enxergar cada pessoa como um ser único, mostrando a importância de manter um olhar individualizado e específico nos procedimentos estéticos. Segundo os palestrantes, é por meio dessa análise dos pontos estratégicos da anatomia facial que o profissional alcança o equilíbrio e a harmonia da face.

Durante o MAP 4.0, foram lançadas com exclusividade duas novas signature techniques desenvolvidas pela Galderma: Kyssability e Relax & Refresh. Outro conceito que teve destaque durante o evento foi a Beauty Defyners.

Veja mais sobre as técnicas.

Beleza natural

A técnica Beauty Defyners, apresentada pelos dermatologistas Andreia Fogaça (SP) e Marcus Morais (MG), divide a face em “triângulos da beleza” e, por meio da aplicação de ácido hialurônico, deixa o rosto harmônico.

Para o procedimento, são identificadas as chamadas “áreas da juventude facial”, que, de acordo com os médicos, compreendem, principalmente, as regiões dos olhos (periorbital), do nariz (perinasal) e da boca (perioral). Nesses pontos, representados pelos desenhos de triângulos na face, é aplicada pouca quantidade de ácido hialurônico com o intuito de reduzir a aparência das rugas e embelezar o rosto, garantindo também o máximo de naturalidade no resultado e grande impacto na beleza da face.

Kisses, kisses

Conhecida como Kyssability, a técnica focada nos lábios foi desenvolvida com base em um estudo1, realizado no Canadá e divulgado no início de 2020, que avaliou o grau de satisfação de pessoas que haviam feito preenchimento nessa região. A pesquisa constatou que 98% dos pacientes estavam satisfeitos com o impacto nos beijos após a aplicação e que 73% dos seus parceiros consideravam que a boca estava com aparência atraente e natural, além de mais fácil de ser beijada.

Consciente da importância do beijo e da autoestima fortalecida para a vida pessoal, a farmacêutica desenvolveu Kyssability, uma signature technique que preserva a função e a sensibilidade da boca e da região ao redor dos lábios, considerando não só a melhora na aparência, mas também seu aspecto funcional.

Para chegar a esse resultado, a linha Restylane® da Galderma – géis injetáveis à base de ácido hialurônico para preencher e refinar pontos estratégicos, dando volume a essas áreas do rosto – sugere a utilização de Restylane® Kysse™, um produto desenvolvido exclusivamente para tratar a região labial. “Antes de realizar o procedimento, analisamos os lábios do paciente de forma dinâmica e estática para avaliar se apresentam linhas finas ao redor e se são finos ou pouco definidos, por exemplo. A técnica é indicada tanto para rejuvenescer como para embelezar a região. A partir daí, fazemos a aplicação”, contou a cirurgiã plástica Alessandra Haddad (SP).

O resultado proporciona naturalidade da expressão facial seja estática ou em movimento, benefícios do produto, que, de acordo com a palestrante, é firme o suficiente para fornecer suporte e volume ao tecido e, ao mesmo tempo, macio e flexível, deixando a boca bonita também em repouso.

Dois em um

A outra novidade Galderma apresentada no MAP 4.0 foi Relax & Refresh Technique, que relaxa a musculatura hiperfuncional, principalmente ao redor da boca e dos olhos, e suaviza as linhas de expressão.

O resultado é uma aparência mais jovem, leve e revigorada. “Na primeira sessão, aplicamos a toxina botulínica para tratar as rugas dinâmicas ao redor dos olhos e da boca (aquelas linhas mais profundas que se formam ao movimentar partes do rosto). Após duas semanas, na segunda fase do tratamento, utilizamos Skinboosters™”, explicou o dermatologista Maurício Sato (PR).

Por se tratar do ácido hialurônico, substância natural do organismo, o tratamento retém a água na derme e, assim, promove a melhora geral da qualidade da pele,2-3 restaura a hidratação profunda4,5 e corrige pequenas imperfeições, como linhas finas.2,6,7 “Se essas duas etapas não forem suficientes para eliminar as ruguinhas, depois de 15 dias entra em ação Restylane® Skinboosters™, que também estimula a produção do colágeno. O tratamento reduz a flacidez e ameniza as rugas ao redor dos olhos e da boca e, ao mesmo tempo, deixa a pele hidratada, radiante e luminosa”, concluiu Sato.

Um combo de tratamentos e procedimentos que devem ser aplicados por médicos especialistas, de maneira segura e eficaz, para valorizar suas melhores características e fazer com que você se sinta ainda mais bela.

