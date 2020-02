Glitter, glitter, glitter! O make de Carnaval que vai brilhar no bloco

Está aberta oficialmente a temporada do glitter! O Carnaval já começa nesta semana e mal vemos a hora de, finalmente, nos divertir, seja no sambódromo, nos blocos de rua ou, até mesmo, em casa descansando!

Para quem vai curtir o feriado em agitação, além do look arrasador, a make também deve ser de abalar! À pedido de CLAUDIA, Carolina Zaia, maquiadora oficial da Sephora Brasil, montou um passo a passo de uma make incrível para você tentar em casa! No final da matéria, ainda listamos todos os produtos usados por ela para você conferir.

PASSO 1 – Preparando a pele

A maquiadora Carolina Zaia, da Sephora Brasil, ensina como preparar a pele para uma make incrível de Carnaval

“Primeiro passo, logo no início, é a limpeza da pele. Aplique um bom hidratante e filtro solar, fundamental para quem irá passar o dia todo no sol. Logo depois, o primer: selecionei o Primer Benefit The POREfessional Hydrate, lançamento da Benefit. Depois dele, apliquei a base líquida Sephora Collection 10HR Perfect Foundation.

Essa base tem longa duração, importante para fazer a maquiagem durar por mais tempo. Ela tem cobertura média e oil free, para criar um efeito mais natural, ideal para o calor.

Após a base, é a vez do corretivo. Usei o Sephora Collection High Coverage Concelear. E depois, para selar a pele, apliquei o pó translúcido Laura Mercier Loose Setting Powder.”

PASSO 2 – Preparo dos olhos

Carolina Zaia ensina o passo a passo para fazer uma sombra cremosa usando batom líquido

“Com a pele feita, é hora de passar para os olhos, grande foco da maquiagem. Comecei com o batom líquido KVD Vegan Beauty Everlasting, na cor Lolila II. Usei em toda a pálpebra e na linha dos cílios inferiores.

Aqui, o batom foi usado como uma sombra cremosa, por ser de longa duração, então irá manter a make intacta por mais tempo. Depois, usei a sombra Sugared Peach da paleta multi-uso Too Faced Sugar Peached Peaches and Cream. Apliquei com o pincel molhado, para um efeito mais intenso.”

PASSO 3 – Glitterosa!

Carolina Zaia ensina como aplicar o glitter na finalização dos olhos

“E então, finalmente, é a hora do glitter, a grande estrela desse Carnaval. Para esse look, escolhi um glitter dourado. Para facilitar a aplicação, juntei o glitter com a cola de glitter, criando uma pasta cremosa, que apliquei com o pincel junto os cílios inferiores e nos cantos dos olhos. Os produtos escolhidos foram da Bruna Tavares: cola de Glitter e BT Glitter Gold Star, coleção Melrose.

Finalizei com máscara nos cílios, com a Máscara de cílios KVD Vegan Beauty Go Big or Go Home e preenchendo a sobrancelha com BEnefit Precisely e Gimme Brow.”

PASSO 5 – Finalização da pele

Resultado final da make feita por Carolina Zaia para o Carnaval

“Com os olhos prontos, é hora de finalizar a pele. Usei a paleta Sephora Collection Flawless Palette. Apliquei o blush e misturei as duas tonalidades de corretivo nas têmporas e linha do cabelo – com muito cuidado para não tirar o glitter. O iluminador com uma cor mais bronzer é perfeito para essa época do ano.

Como os olhos são os protagonistas aqui, escolhi para os lábios um hidratante labial com toque de rosa e pêssego, o Lip Balm Nars After Glow na cor Orgasm.

Para se certificar que a make fique perfeita e intacta o dia todo, escolha um bom fixador. Aqui usei o All Nighter, da Urban Decay.”

Tenha em casa os produtos usados por Carolina:

1. Primer Benefit The POREfessional Hydrate, R$ 182* (compre aqui);

2. Base líquida Sephora Collection 10HR Perfect Foundation, R$ 89* (compre aqui) ;

3. Corretivo Sephora Collection High Coverage Concelear, R$ 59* (compre aqui);

4. Pó translúcido Laura Mercier Loose Setting Powder, R$ 199* (compre aqui);

5. Batom líquido KVD Vegan Beauty Everlasting, R$ 105* (compre aqui);

6. Paleta multi-uso Too Faced Sugar Peached Peaches and Cream, R$ 299* (compre aqui).

7. Cola de Glitter, Bruna Tavares, R$ 30* (compre aqui);

8. BT Glitter Gold Star, Melrose, R$ 57,02* (compre aqui);

9. Máscara de cílios KVD Vegan Beauty Go Big or Go Home, R$ 135* (compre aqui);

10. BEnefit Precisely, R$ 142* (compre aqui);

11. Gimme Brow, BEnefit, R$ 142* (compre aqui);

12. Lip Balm Nars After Glow, cor Orgasm (indisponível para compra no momento)*;

13. Sephora Collection Flawless Palette, R$ 169* (compre aqui);

14. All Nighter, da Urban Decay (indisponível para compra no momento)*.

Outras opções de produtos para você comprar

A equipe de CLAUDIA selecionou ainda outros produtos de diferentes marcas e preços, mas com as mesmas funções, para que você possa escolher o que melhor cabe no seu bolso. Confira!

1. Primer facial Oil Free, Tracta, R$ 42,70* (compre aqui)

2. Base Líquida Maybelline Fit Me!, R$ 36,29* (compre aqui)

3. Corretivo Líquido, Vult, R$ 21,90* (compre aqui)

4. Pó translúcido universal, Dailus, R$ 32,90* (compre aqui)

5. Batom Líquido Forever Matte, Rk By Kiss, Aged Rose, R$ 11,05* (compre aqui)

6. Paleta Multiuso Pixi + Dulce Candy Sweet Glow, R$ 123,80* (compre aqui)

7. Sombra Brilhante Estrela, Alice Salazar, R$ 19,80* (compre aqui)

8. Máscara de Cílios Colossal Big Shot, Maybelline, R$ 51,54* (compre aqui)

9. Balm Labial Pitanga, Granado, R$ 19,90* (compre aqui)

10. Pincel Double, Belliz, R$ 6,48* (compre aqui)

11. Máscara para Sobrancelha, Marchetti, R$ 20,44* (compre aqui)

12. Paleta de Blush Pocket Angel, Ruby Rose, R$ 17,59* (compre aqui)

13. Fixador de maquiagem, Ruby Rose, R$ 15,90* (compre aqui)

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão por alguns dos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post. CLAUDIA não se responsabiliza pela mudança de preços.

Como se livrar das dívidas e multiplicar seu dinheiro