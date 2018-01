Exercícios faciais diminuem sinal da idade

Muitas pesquisas indicam que, assim como no corpo, a repetição de alguns exercícios fortalece os músculos da região do rosto, diminuindo os sinais da idade. Essa semana, uma matéria no jornal americano The New York Times retomou o assunto, que gerou polêmica há alguns anos. Do outro lado, há cientistas que acreditam que os efeitos de exercícios para o rosto são temporários e apenas aumentariam as rugas posteriormente.

O jornal, entretanto, defende que os exercícios são benéficos e mostra como copiá-los em casa. Veja a seguir um exemplo (o restante pode ser conferido na página do The New York Times).

Como esculpir as bochechas diminuindo a flacidez

Sorria sem mostrar os dentes, esticando a boa o máximo possível e sentindo as bochechas subindo. O ideal é que os cantinhos da boca fiquem quentes, como se estivessem queimando. Com os dedos indicadores firmes, percorra o seguinte caminho: dos cantos das bocas, passando pelos músculos das bochechas e seguindo até o canto dos olhos. Segure por 20 segundos. Relaxe e repita mais duas vezes.