Estes são os melhores lançamentos de beleza de outubro

Outubro chegou ao fim, e com ele trazemos nossa seleção especial com os melhores lançamentos de belezado último mês!

Entre as novidades que agitaram o mercado nacional e internacional em outubro, nessa lista você encontra os principais lançamentos de maquiagem, cuidados pessoais, skincare e, claro, as últimas tendências em perfumes e tratamentos para os cabelos – tudo para você começar novembro ainda mais bela e radiante.

Pronta para adicionar novos itens ao seu carrinho? Prepare-se, porque esta lista vai te surpreender! Confira:

Os melhores lançamentos de beleza em outubro de 2024

Caneta delineadora Super Flick Contém1g Procurando uma caneta delineadora prática e fácil de usar? A nova Super Flick, lançamento da Contém1g, promete não te deixar na mão, seja para criar delineados gráficos ou os mais simples para o dia a dia. Com um acabamento matte e ultra resistente, essa caneta oferece uma pigmentação intensa e única para destacar o olhar. O preto marcante e sofisticado é tudo o que as amantes de delineados desejam para um traço perfeito e impactante Compre agora: Contém1g - R$ 59,90

Linha Siàge Resgate Imediato de Eudora Para quem usa fontes de calor diariamente, como secador, chapinha ou babyliss, sabe o quanto o cabelo, com o passar do tempo, necessita de uma reconstrução poderosa para recuperar o brilho e a maciez perdidos com o uso dessas ferramentas. Pensando em oferecer esse cuidado de forma prática e eficaz durante o banho, a Eudora lançou a linha Resgate Imediato. A linha inclui uma máscara reconstrutora potente e um protetor térmico que blinda os fios contra os danos causados pelo calor, permitindo que você explore todas as possibilidades de styling sem temer danos severos. O destaque, porém, vai para a dupla eficiente de shampoo e condicionador, que limpa e hidrata os fios sem pesar. Compre agora: Eudora - R$ 297,68

Linha Nativa SPA Cereja Rouge OBoticário O verão está logo aí, e nada melhor do que garantir à pele uma linha de cuidados capaz de hidratar, iluminar e proporcionar aquele perfume irresistível, não é mesmo? Por isso, a nova linha Nativa SPA Cereja Rouge do Boticário é o lançamento ideal para você que busca adicionar uma experiência sensorial rica e envolvente à sua rotina de cuidados diários.

Composta por uma loção corporal, sabonete líquido, body splash e um óleo multifuncional para corpo e cabelos, o aroma doce e vibrante da cereja vai te deixar cheirosa durante todo o dia. E, de quebra, a hidratação intensa que esses produtos oferecem vai deixar sua pele saudável e radiante, garantindo que você receba alguns elogios pela fragrância e pelo cuidado — vai por mim, é uma experiência própria!

Compre agora: OBoticário - R$ 177,70

Blushes em Sticks Melon Pop! Ruby Kisses Os blushes em stick são a grande tendência do momento para quem ama makes rápidas e práticas no dia a dia. Apostando nessa onda de produtos multifuncionais, a Ruby Kisses acertou em cheio ao lançar a linha Melon Pop! que conta com uma seleção esperta de quatro tons de blushes super vibrantes, perfeitos tanto para peles claras quanto para peles retintas.

Com textura macia e alta pigmentação, esses blushes são fáceis de serem aplicados e reaplicados a qualquer hora do dia, seja no trabalho ou a caminho de um compromisso. Ele promete um toque de cor delicado para as bochechas e têmporas, combinando praticidade e beleza em um só produto Icônico!

Compre agora: Beleza na Web - R$ 42,90

Rapid Eyelash Com peptídeos e pantenol, este sérum fortalecedor colabora para o crescimento dos cílios e sobrancelhas. O produto é vegano, livre de álcool, sulfatos e parabenos e conta com um pincel preciso para alcançar todas as falhas. Compre agora: Dermage - R$ 170,10

Perfume Birds of Paradise - Carolina Herrera Apaixonadas por fragrâncias podem comemorar! Chegou às lojas brasileiras uma edição limitada de Carolina Herrera que promete conquistar o público brasileiro. O perfume CH Birds of Paradise é da família olfativa floral, com notas de neroli, groselha negra, coco, rosa absoluta, baunilha e sândalo, traz aquele cheiro fresco que tem tudo a ver com o clima tropical. Compre agora: Sephora - R$ 789

Sérum Capilar Siàge Já imaginou um produto que equilibra o microbioma do couro cabeludo e atua contra a caspa, coceira, descamação e vermelhidão? Pode comemorar, pois ele existe ‒ e atua diretamente na raiz do problema! Com ácido mandélico na formulação, o sérum capilar da linha Siàge, da Eudora, promove um alívio duradouro contra esses problemas. Compre agora: Eudora - R$ 82,90

Bioderma Photoderm Eau Solaire ANTI-OX Se estava procura uma fórmula antioxidante, a Bioderma acaba de lançar uma água bifásica que proteger rosto e corpo. A composição conta com o Anti-Ox Active, um complexo 10 vezes mais efetivo que a Vitamina E. O mais interessante é que o produto aumenta em 61% a proteção da pele logo após a aplicação, prevenindo o envelhecimento precoce e os danos causados pelos raios solares. E boa notícia para quem tem problema com texturas pegajosas: o produto é absorvido rapidamente. Compre agora: Beleza na Web - R$ 157,90

Amend efeito imediado Outro lançamento é a linha de máscaras capilares da Amend. O destaque vai para o kit com produto matizador e reconstrutor, que ajudam bastante quem passou por químicas e precisa renovar a saúde dos fios. Compre agora: Amend - R$ 49,80

Os lançamentos chegaram ao fim, mas não se preocupe, pois estaremos atentas a todas as novidades mais quentes do universo da beleza neste mês de novembro. Aguarde!

