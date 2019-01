Esta “unha de ovo” é a coisa mais bizarra que você verá hoje

View this post on Instagram

@world_record_egg challenge 🥚Let’s set a world record together and get the most liked video post on Instagram 🥚 😂🤙🏽 PLEASE LIKE THIS VIDEO @nail_sunny #NAILSUNNYTUTORIAL p.s. Конечно же мы не могли не отреагировать на событие сегодняшнего дня , которое перевернуло жизнь @kyliejenner #guinnessworldrecord #wlrldrecordegg #worldrecord #worldrecordholder #worldrecords video by @edo_movs