Esmaltes: dicas para acertar na cor

Os eternos vermelhos e vinho

– Estilo: Perfeito para mulheres elegantes e sensuais, tanto faz a idade. Tipo de pele: “Se tem pele clara, aposte nos tons abertos (mais vivos). Quem tem pele amarelada, tons de vinho. E as morenas ficam bem com todos os tons”, ensina Tatiane.

– Ocasião: Essas cores são clássicas e sempre caem bem, desde um passeio no parque até uma festa.

– Dica esperta: Quer ficar hipersensual? Pinte as unhas dos pés de vermelho e use uma sandália alta, de tiras! Se você fizer o mesmo na mão fica lindo.

1. Esmalte Vermelho, Argento, R$ 2,80*

2. Esmalte Sedução, Avon, R$ 2,60*

3. Esmalte Vinho, Impala, R$ 1,80*

Os chocantes

– Estilo: Nas jovens, todas as cores fluorescentes ficam lindas. “Se você é madura, mas alegre e ousada, pode aderir à moda, sim. O importante é combinar com seu jeito de ser”, avisa a consultora de moda e estilo Glória Kalil.

– Tipo de pele: Quem tem pele amarelada deve evitar tons de laranja, amarelo e verde. As clarinhas e morenas podem usar e abusar de todas as cores!

– Ocasião: “Se você trabalha em um lugar mais formal, use os tons ousados no final de semana”, orienta Angela Ferreira de Souza, manicure da Maison Payot, em São Paulo.

– Dica esperta: “Comece com tons mais discretos, como azul, e depois que estiver acostumada, ouse nos fluorescentes”, aconselha a manicure Vilma dos Santos, do salão Depilcharm, em São Paulo.

4. Esmalte Absinto, Colorama, R$ 2,15*

5. Esmalte Amarelo Cremoso, Dote, R$ 1,35*

6. Esmalte Pistache, Impala, R$ 1,80*

Os superescuros

– Estilo: Preto, marrom, marinho. Essas cores ficam perfeitas em mulheres chiques e sofisticadas, porém modernas.

– Tipo de pele: “Os escuros ficam lindíssimos em mãos branquinhas, mas podem ser usados por todas”, ensina Tatiane.

– Ocasião: Sempre vai bem, desde que a mulher se sinta bonita e confortável com a cor nas mãos.

– Dica esperta: “Se aplicar esmalte escuro nas mãos, vá de clarinho nos pés”, alerta Glória Kalil. Isso dá um toque de suavidade e delicadeza.

7. Esmalte Preto, Impala, R$ 1,80*

8. Esmalte Royal, Impala, R$ 1,80*

9. Esmalte Chocolamore, Impala, R$ 1,80*

Os ultramodernos foscos

– Estilo: As mais jovens podem usar sem medo. “Já as maduras ficam bem apenas se forem modernas e joviais”, comenta Vilma.

– Tipo de pele: “Quem tem pele clara deve usar com cautela, pois o esmalte fica apagado. As morenas e negras podem investir tranquilamente, principalmente no azul, roxo e vermelho”, ensina Tatiane de Almeida, manicure do Up Hair Design, em São Paulo.

– Ocasião: Apenas em situações descontraídas. No trabalho, use apenas se o ambiente for informal.

– Dica esperta: Aplicou o esmalte fosco e não gostou? Passe uma camada de verniz com brilho por cima!

10. Esmalte fosco Lápis Lazuli, Risqué, R$ 2,50*

11. Coleção Mattefluors, Impala, R$ 2,80*

12. Esmalte fosco Topázio Púrpura, Risqué, R$ 2,50*

Os discretos nude, tons de pele

– Estilo: “As mulheres acima de 30 anos, chiques e elegantes, ficam muito bem”, conta Vilma. Pra quem quer ficar na moda, é uma ótima opção!

– Tipo de pele: O tom deve ser exatamente o da cor da sua pele e não transparente. Faça o teste – aplique e veja se ele “desaparece” nos dedos.

– Ocasião: Chiques e discretas, as cores podem ser usadas em qualquer ocasião.

– Dica esperta: “Se você lava louça ou tem outras atividades que estragam o esmalte, essa é uma ótima opção. Afinal, aquela desagradável pontinha descascada não chama a atenção”, brinca Vilma.

13. Esmalte Baunilha, Impala, R$ 1,80*

14. Esmalte Cashmere, Colorama, R$ 2,15*

15. Esmalte Arrasou, Ana Hickmann, Aeger, R$ 2*

*preços pesquisados em agosto/2010