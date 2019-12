Usa óculos e está com dificuldades para decidir o make para a festa de Ano Novo? Primeiro, saiba que isso não deve ser um limitador para você. Pelo contrário: os óculos podem até deixar a produção ainda mais interessante, por servirem como um acessório extra. Não há regras para combinar, o mais importante é se sentir bem, mas, o maquiador Tiago Francisco, do C.Kamura Express Vila Olímpia, deu algumas dicas que vão te ajudar a destacar ainda mais seus olhos e farão a maquiagem durar muito, para você dançar até de manhã sem se preocupar. Confira:

Prepare bem a pele

Para garantir que o make vai durar a noite toda, é muito importante preparar a pele. Invista em um bom hidratante para seu tipo de pele e um primer, que ajuda a manter tudo no lugar. Escolha uma base bem fluida e leve e corrija o que precisar com corretivo. Depois, é importante selar os produtos cremosos com um pó.

Como os óculos ficam sempre em contato com a pele, é inevitável que a base transfira um pouco para a armação. Usar um pó translúcido nas regiões do nariz e bochecha, onde os óculos encostam, irá diminuir esse problema. Finalize com blush e bastante iluminador, para entrar no novo ano brilhando muito.

“Outra dica legal é aplicar um pouco de corretivo amarelo na região abaixo do óculos, onde a armação acaba formando uma sombra. Isso deixa a região mais iluminada e make mais bonita. Usar fixador de maquiagem no fim de tudo é essencial também para manter tudo no lugar”, explica Tiago.

Pó facial translúcido, Océane, R$ 39,60*

Abuse do brilho

Não tem época do ano que combine mais com brilho do que o Ano Novo, né? As sombras metálicas, brilhosas ou com glitter são incríveis para quem usa óculos porque dão destaque aos olhos sem pesar e brigar com a armação. Se gosta de ousar, experimente as sombras coloridas com brilho, que são tendência.

“É bem importante esfumar muito a sombra. Se quiser escurecer um pouco para deixar o olhar mais marcante, invista em uma sombra mais escura no canto externo, bem esfumada. Um gatinho mais grosso também fica lindo com os óculos”, indica o maquiador.

Não se preocupe muito com a combinação de cores. Se sua armação for colorida e você quiser um look mais discreto, pode apostar no monocromático, combinando a cor da sombra com a dos óculos, mas usar cores bem contrastantes também fica lindo e deixa um resultado bem moderno.

Sombra Glitter Series Dourada, Océane, R$ 19,14*

Use lápis na raiz dos cílios inferiores

Marcar a raiz do cílios inferiores, usando lápis ou sombra, em especial as coloridas, ajuda a dar a impressão de olhos maiores, o que fica lindo nos óculos. Lápis bege ou branco na linha d’água – parte de dentro – também é muito bem-vindo.

“Evite usar lápis preto ou qualquer cor escura dentro do olho, na linha d’água. Isso fecha o olhar e dá impressão de olhos menores, o que não valoriza quem usa óculos”, explica Tiago.

Lápis delineador de olhos bege, Tracta, R$ 17,35*

Curvex + máscara de volume

Os cílios também são muito importantes para destacar os olhos, mas um problema muito comum de quem usa óculos é se incomodar com eles batendo nas lentes. Por isso, Tiago recomenda sempre usar o curvex, que curva os cílios e vai evitar o incômodo, e abusar das máscaras de volume, que fazem o olhar sobressair ainda mais.

Máscara para cílios Maxxi Volume e Definição, Dailus, R$ 22,90*

Preste atenção nas sobrancelhas

Se as armações escondem um pouco os olhos, elas fazem justamente o oposto com as sobrancelhas. Elas ganham ainda mais destaque quando usamos óculos. Por isso, invista em um lápis próprio para região ou uma sombra de cor parecida com a dos seus pelos para preencher as falhas e deixá-las ainda mais bonitas. Se estiver em dúvida da cor, prefira sempre um tom um pouco mais claro para evitar que o efeito fique forte demais ou artificial.

Delineador para sobrancelhas Mark, Avon, R$ 39,99*

Gloss nos lábios

Os batons mais vibrantes são incríveis para quem usa óculos, mas a aposta de Tiago para esse fim de ano é o gloss labial. “Os batons fortes ficam lindos, mas para um outro tipo de evento. O Ano Novo, especialmente para quem vai passar na praia, pede algo mais leve e o gloss é a cara dessa época do ano. Além disso, ele vai complementar muito bem o olho com brilho”, diz.

Brilho labial Lip Oil, Vult, R$ 18,47*

Inspire-se

Lembrando que nada disso é obrigatório. Nesse fim de ano, o mais importante é que você deixe de ver os óculos como um empecilho na hora de se maquiar. Brinque, experimente e descubra o que mais combina com você.

