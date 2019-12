Feliz make novo: um passo a passo prático e certeiro para você arrasar

Neste mês de dezembro não param de pipocar festas. Amigo secreto, confraternização no trabalho, jantar de família! Haja criatividade para pensar em maquiagens diferentes, que reflitam seu mood e combinem com seu look. Quer uma opção certeira? Vá de batom vermelho! Democrático, o bocão em destaque é sempre o protagonista. Pronta para o passo a passo?