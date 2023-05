Dicas de beleza de inverno com os beauty artists da SPFW55

Dentro e fora das passarelas, as semanas de moda transpiram tendências e não poderíamos desperdiçar esse gancho. Nos bastidores dos desfiles, conversamos com os principais beauty artists, que entregaram dicas e trends do que vai estar em alta durante o inverno – com direito a recomendações de pele madura e texturas de produtos para investir. Confira a seguir, com apostas de cores de batons, blushes e muito mais:

Preparação de pele

Vanessa Rozan foi a responsável pela equipe de maquiagem da Greg Joey na SPFW e, em entrevista à nossa repórter Lorraine Moreira, contou um pouco da preparação de pele para aqueles dias em que já estamos sem carisma.

“Uma dica é o que fazemos aqui no Fashion Week: sempre fazer uma boa hidratação, até mesmo para recuperar a pele. Hoje, por exemplo, é o último dia de desfile, então muitos modelos estão mais cansados, com a pele mais cansada. Acaba sendo um mini SPA, ainda mais ao juntar com a massagem facial, que ativa a circulação do sangue e faz toda a diferença depois, na hora de aplicar a base”, sugere a beauty artist. Vanessa frisa que essa etapa precisa de muito capricho.

“A pele hidratada com produtos de acordo com o seu tipo de pele e com o objetivo que você precisa, em torno de óleos e fechamento de poros, mantém a maquiagem mais tempo”, completa Wilson Eliodorio, maquiador da Santa Resistência.

Após a preparação, o rosto está pronto para receber outros produtos. Quando falamos em peles maduras, considerando as com mais de 40 anos, é importante usar produtos específicos. Na hora da base, Vanessa recomenda usar uma leve, de preferência líquida. Dessa forma, a maquiagem não vai ficar pesada e nem craquelada, mantendo um viço, já que não terá aquele efeito matificado e seco.

O que muda na preparação da pele no verão e no inverno?

“No verão, eu também gosto de fazer essa preparação mais cremosa, com mais hidratação, mas, ao invés do creme mais rico e emoliente, como a gente está usando aqui, o produto é mais suave, até porque algumas pessoas não gostam da sensação de algo pesado junto ao sol, sabe? Os produtos cremosos funcionam independente da época, e a base líquida também. O diferente mesmo é que o preparo para o inverno é intensificado”, explana a maquiadora.

Continua após a publicidade

Já o beauty artist Helder Rodrigues, responsável pelas belezas dos desfiles de Weider Silveiro e LED, agrega outro item a uma rotina de hidratação durante o inverno. “Eu estou super na vibe de produtos naturais. A água termal contém ativos que, além de hidratar, acalmam e regeneram a pele”, conta. Para fazer um make rápido, ele dá a letra: “Jogue um pouco no rosto e hidrate embaixo dos olhos com hidratante de área dos olhos. Depois você vem com corretivo, um blush, que dá um up, e pronto.”

Texturas de produtos para peles maduras

Blushes, iluminadores e sombras cremosas conquistaram seu espaço no mercado e no cotidiano de quem ama maquiagem. Esses itens funcionam muitíssimo bem em peles maduras. “Eu gosto de trabalhar com produtos cremosos. Essas texturas cremosas deixam o efeito mais natural, parecendo que são da própria pele. Elas aceitam bem todos os tipos de pele, mas em especial a pele madura”, explica Vanessa Rozan.

E pensando ainda em estações, Murilo Maurício, que fez a beleza do desfile de encerramento da SPFW, o de Lino Villaventura, também é a favor dos produtos cremosos durante o frio. “Eu estou apostando em todos os produtos com uma aderência mais fácil na pele. Sem aquele efeito marcado ou excesso de produto na pele. A gente está apostando em um inverno mais suave, mais natural.”

Cores e acabamentos de maquiagem para o inverno

Celso Kamura, que assinou a beleza do desfile da marca carioca The Paradise, falou dos batons para usar no inverno. “De cores, eu gosto do vinho e marrom. Já falando em acabamento, os cintilantes, metalizados, tendência que vem muito forte, e o muito gloss”, aponta.

Vanessa Rozan também está apostando nos efeitos metalizados e no gloss. Já Robert Estevão, que fez a beauté do grife Forca Bruta, é a favor dos marrons, vermelhos e do magenta. Para o resto do rosto, Murilo Maurício aposta em tons acobreados para o blush, sem deixar de lado cores como laranja e vermelho, ocupando um lugar que já foi muito tempo do rosa.