Rodrigo Cintra faz transformação no visual da leitora Audrey Balberi

A gerente de marketing Audrey Balberi, 33 anos, gosta de mudanças no visual. Não tem medo de se arriscar em cortes e colorações. Desta vez, a meta era um look moderno, que acompanhasse seu estilo. Ao que parece, encontrou sua melhor versão.

Com transformações no cabelo, maquiagem e no look, o resultado ficou incrível! Confira:

Audrey antes da transformação

Cabelo

Audrey sonhava em ter os fios bem claros, mas o teste de mecha feito pelo cabeleireiro Rodrigo Cintra, de São Paulo, mostrou que a descoloração prejudicaria a saúde do cabelo. Juntos, profissional e cliente optaram por manter o fundo mais escuro e iluminar somente pontos estratégicos. ‘‘O excesso de química poderia levar à quebra, que é irreversível‘‘, avisou Rodrigo. O corte, com comprimento acima dos ombros e pontas desconectadas, é chamado de messy bob.

A franja deixou o visual mais descolado. Antes dos retoques finais, Rodrigo Cintra conversou com Audrey para alinhar expectativas e garantir o melhor resultado

Maquiagem

A maquiadora Marília Brito, do Studio W Iguatemi, em São Paulo, prova que o make mais pesado nos olhos combina com boca vermelha mesmo durante o dia. Para obter esse resultado, Marília usou lápis preto rente às raízes superior e inferior dos cílios (sem passar na marca d’água) e máscara de volume. Iluminou as pálpebras com sombra champanhe cintilante. “A versão em creme é perfeita para eventos diurnos‘‘, recomenda a especialista. Optou por base de acabamento opaco e realçou as maçãs com blush rosado também sem brilho. Para o dia a dia, o indicado é o batom vermelho líquido e mate, que, além de ser mais fácil de retocar, tem longa duração.

Confira o resultado

Quer se candidatar à transformação? Escreva para falecomclaudia@abril.com.br

