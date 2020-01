Depois de ‘Euphoria’, Bruna Marquezine só quer saber de makes com strass

Bruna Marquezine é fã declarada de Zendaya (e quem não é, afinal?), a protagonista da série ‘Euphoria’, sucesso adolescente da HBO que além de abordar temas necessários (como o uso de drogas, a pornografia de vingança e a gravidez indesejada), também chamou atenção do público por conta das maquiagens incríveis mostradas em cena.

Inspiradores e fora do óbvio, os makes, sempre com muito glitter, muita cor e MUITO strass, caíram no gosto das garotas descoladas – incluindo, olhem só, Bruna Marquezine.

Tudo começou ainda em agosto, durante as comemorações de aniversário da atriz. Com beleza assinada pelo beauty artist Henrique Martins, na ocasião Bruna usou uma sombra lilás e colou strass em miniatura por toda a pálpebra (efeito similar ao usado recentemente por Hunter Schafer, a Jules de ‘Euphoria’).

Já nos últimos dias, a atriz aproveitou as Semanas de Moda internacionais – Milão e Paris, mais especificamente – não só para nos presentear com looks espetaculares, mas também para adotar mais variações de maquiagens ‘eufóricas’.

Na segunda (23), via Instagram, ela mostrou um delineado bem lindão, igualmente obra de Henrique, que contava com um traço duplo – um no côncavo e um na pálpebra – e era enfeitado por três fileiras de strass em cada olho.

Pronta pra babar?

E nesta quarta (25), Bruna, que foi assistir ao desfile Primavera/Verão 2020 da Maison Margiela na Semana de Moda de Paris, optou por espalhar ainda mais as pedrinhas nos olhos, completando a beleza com cílios postiços, sobrancelhas marcadas, pele e lábios iluminados.

O responsável pela make, coordenada com o look, mais uma vez foi Henrique Martins, que postou um vídeo no qual é possível ver os detalhes da beleza:

Manda mais que tá pouco, Bruna! Estamos ansiosas para ver (e reproduzir) suas próximas maquiagens divertidinhas.