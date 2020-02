Cuide da sua pele depois do sol

Foto: Jupiterimages

Poucas coisas são tão gostosas quanto chegar em casa e tomar um banho depois de um dia de praia ou de piscina. A ducha relaxa e refresca – é um respiro para a pele que foi castigada pelo excesso de sol, cloro e sal. Depois de sair do chuveiro é hora de cuidar da pele para trazer de volta o equilíbrio hídrico e o vigor perdidos pela alta temperatura da estação e a forte incidência solar. Para isso, nada melhor do que um bom hidratante, ainda mais se for um daqueles específicos para aplicar depois de se expor ao sol.

“Quanto mais intensa a hidratação da pele após a exposição solar, mais uniforme duradouro e bonito será o bronzeado, pois regula a renovação celular, impedindo a descamação que ocorre por conta do ressecamento”, explica o dermatologista Adilson Costa, chefe do Ambulatório de Dermatologia Estética e Acne da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp).

Boa notícia: a alta tecnologia da indústria cosmética – principalmente a das linhas solares, que a cada ano se supera– permite que o produto seja elaborado com propriedades específicas para amenizar tamanho desgaste, seja por uma hidratação eficaz ou por outras propriedades que suavizam as agressões solares, como acalmar e refrescar a pele.

“Produtos com efeitos calmantes diminuem a formação de radicais livres – que consequentemente diminuem o risco de vermelhidão –, um dos principais motivos de ressecamento excessivo e envelhecimento da pele”, conclui o médico.