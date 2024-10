5 cortes curtos para cabelos crespos e cacheados que são tendências

Crespas e cacheadas de plantão: é hora de renovar o visual e dizer adeus àquela finalização que não valoriza os seus cachos!

Para o ano de 2025, os cortes curtos serão uma grande tendência para todos os tipos de cabelos. Eles ajudam a destacar a beleza natural das curvaturas e de quebra, valorizam diferentes formatos de rosto, podendo deixar a sua aparência ainda mais impactante e deslumbrante nessa nova temporada do ano.

Para te ajudar nessa escolha de um novo corte, conversamos com a hairstylist Jaque Sousa, especialista em cabelos naturais, para revelar quais são os 5 cortes curtos que serão tendência para cabelos crespos e cacheados no próximo ano. Confira:

Cortes curtos para cabelos crespos e cacheados tendência em 2025

Shaggy Hair

Não se engane ao pensar que as franjas não fazem parte do repertório de uma crespa ou cacheada. Embora possam parecer inusitados para quem tem esse tipo de curvatura, Jaque explica que o corte em camadas — aqueles onde o volume é o destaque —, mais a clássica franjinha, pode ser uma excelente combinação para aquelas que buscam transformar o visual de forma surpreendente.

“Esse corte voltou a popularidade devido ao apelo que a estética setentista trouxe nesses últimos meses. Extremamente despojado, devido às suas camadas super altas, esse corte traz mais leveza e descontração para pessoas com muita densidade/quantidade de cabelo”, explica a cabeleireira que atua como hair designer no salão Cállia 123, em São Paulo.

“Ele é feito através de um corte super repicado, que no fim, revela uma sensação de pontas mais finas, dependendo da textura do cabelo a ser cortado, o que é ótimo para quem não gosta de peso ou concentração de volume nas pontas”, acrescenta.

Continua após a publicidade

Entre as adeptas a esse corte moderno, a atriz norte-americana Zendaya exibiu o Shaggy Hair durante a sua participação no tapete vermelho do Teen Choice Awards, em 2017. Superdescolado!

Pixie Cut

Pensando em trazer ousadia para o seu visual em 2025? Eis aqui um corte que imprime bem essa ousadia. O Pixie Cut pode ser a inspiração de corte que falta para você deixar para trás o comprimento e apostar em um modelito prático, ousado e que não exige tanto cuidado durante a rotina.

“Esse corte é de longe, um que nunca sai de moda. Ele é procurado por mulheres que querem praticidade no dia a dia, seja durante a lavagem ou finalização”, pontua Jaque.

“Apesar de prático, ele exige uma manutenção de corte mais frequente, podendo ser feita através do uso da máquina de corte ou não. Eu indico para quem procura um ar de sofisticação e empoderamento”, adiciona.

E põe poder nisso! Quem não dispensa o corte curtinho e clássico é a cantora e empresária Rihanna, que há poucos meses surgiu com um pixie cut loiro de dar inveja. Diva de verdade!

Continua após a publicidade

Chanel reto

É durante a primavera e a chegada do verão que os cortes curtos ganham ainda mais apelo, especialmente para as cacheadas que desejam manter a curvatura dos fios sem recorrer a penteados ou aos cabelos presos. Para garantir que isso não seja um problema, Jaque sugere um corte que, sem dúvida, será a cara de 2025.

“O chanel dispensa apresentações. Moderno e minimalista, ele se adapta em qualquer ocasião, porém, fica ainda mais chamativo quando as curvas trazem destaque para a base reta do corte”, comenta.

“Nele não existe a distribuição das camadas, o que traz mais peso para as pontas, dando aquele efeito piramidal que orna super bem com rostos afilados”.

Foi nos fios da atriz americana Tessa Thompson que o corte chanel fez sucesso entre as cacheadas. Mas o destaque mesmo vai para a franjinha que, não deixa negar que a atriz protagonista de franquias da Marvel sabe escolher bem os seus visuais. Um clássico!

Mullet

Chegando com inspirações diretamente dos anos 1980, o corte mullet é um verdadeiro show de personalidade e ousadia para cabelos crespos e cacheados. Jaque comenta que, apesar de ser moderno, o segredo por trás desse corte está na finalização, que deve ter volume e muitas texturas nas laterais.

Continua após a publicidade

“Lembra quando esse corte era moda entre os cantores de rock ou sertanejo? Isso é coisa do passado (risos). Agora ele é moderno e cai super bem em quem ama finalizar os fios” brinca a cabeleireira.

“É um corte que traz um efeito retangular mais ousado, com a parte da frente e as laterais menores e desconectadas da parte de trás, que tem mais comprimento, lembrando muito um moicano”, acrescenta.

E sabe quem já apostou nesse corte atemporal? A cantora brasileiro e a mais nova mamãe do pedaço, IZA. Com uma textura mais alisada, o corte trouxe um ar de modernidade para a cantora durante um photoshooting em 2022. Um espetáculo!

Corte Redondo

Outro corte que, segundo Jaque, nunca sai de moda é o corte arredondado. Prático e versátil, ele valoriza curvaturas mais fechadas, sendo ideal principalmente para quem acabou de passar pela transição capilar e fez o famoso big chop.

“Por possuir a base mais arredondada e ser prático durante a finalização, esse corte tem sido muito procurado por mulheres que amam volume. Pode ser combinado com uma franja, que pode valorizar ainda mais esse aspecto de volume ao redor de toda cabeça”, explica.

Continua após a publicidade

“Eu indico para qualquer tipo de curvatura, seja ela cacheada ou crespa, pois precisa de uma estrutura bem definida para se manter nesse formato”, finaliza.

Quem não dispensa um corte black arredondado e bem definido é a atriz norte-americana, vencedora de diversos prêmios Emmys, Viola Davis. Quanto mais volume, mais poder!

Quais desses cortes mais te chamou a atenção? Aposte também nessa tendência de cortes curtos que promete agitar os salões de beleza em 2025!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.