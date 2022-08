5 cortes de cabelo médios e longos que são tendência

Quer saber quais cortes de cabelo médios e longos são tendência? Conversamos com Yuri Rosa, hairstylist do salão C.Kamura, para entender o que está em alta e acertar na próxima visita ao salão!

Segundo o profissional, cabelos longuíssimos, que ultrapassam a cintura, estão em alta. Também é tendência o long bob, já clássico e super versátil. Entre as clientes, também aparecem referências de cortes inspirados no da atriz francesa Brigitte Bardot, com camadas, fluidez e a já bombada franja cortina (ou curtain bangs).

Confira outras tendências entre cabelos longos e médios:

Brigitte Hair

É assim que Yuri nomeia o corte tendência no salão, inspirado na atriz francesa Brigitte Bardot. O destaque fica pela franjinha franja cortina (ou curtain bangs), que se abre no meio do rosto e cai pelas laterais. “É uma ótima pedida e está em alta”, disse.

Longo em camadas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabel Goulart (@izabelgoulart)

O corte em camadas para cabelos longos não é novidade, mas segue em alta. “ É um clássico”, disse Yuri. “Como referência, há o da modelo Izabel Goulart, que tem aquele cabelão com camadas”.

Super longo

Outro estilo que tem aparecido muito no salão, segundo Yuri, são os super longos. “Meio sereia, as pessoas gostam daquele longo abaixo da linha do seio, na cintura, com movimento”, disse. “Ele pode ser reto também”.

Long bob

Para cortes em cabelos de comprimento médio, a pedida é o long bob. “É um clássico super versátil”, disse. “Ele pode ter base reta, com uma textura mais desconexa, que também estão usando bastante”. O hairstylist também indica modelos de corte com camadas mais verticalizadas.

Shaggy

Tendência de outras estações, que permanece em alta, o corte shaggy funciona para cabelos curtos, médios e longos. “É muito usado em cabelo crespos e cacheados, com textura mais arredondada, fica muito bom porque ele dá movimento pro cacho, tira um pouco do volume e deixa um caimento bonito, moderno”.