O Festival de Cannes 2018, um dos principais eventos de cinema do mundo, mal começou e já está dando o que falar no quesito beleza. Em sua 71ª edição, o festival está colecionando atrizes e modelos deslumbrantes com makes incríveis e cheias de referências às grandes tendências. Programado para se encerrar no dia 19, ainda teremos muitos exemplos de truques para copiar.

Confira para se inspirar:

Preto é tudo!

A maquiagem preta virou febre nos olhos. Do esfumado ao delineado, a cor da vez dá elegância e brilho no olhar. As atrizes Kristen Stewart eLea Seydoux e a modelo Leomi Anderson aderiram!

Delineado poderoso

O delineado nunca perde a graça, ainda mais com tantas variações! A modelo russa Xenia Tchoumitcheva aderiu ao traço inferior com uma linha d’água preta e discreta, grande referência aos anos 90. Lupita Nyong’o arrasou com a sombra vermelha. Pra fechar com chave de ouro, Natasha Poly aderiu um traço gatinho mais grosso e Naomi Campbell acompanhou com uma sombra marrom.

Make colorida

Olhares coloridos também tomaram conta do festival. A modelo sueca Elsa Hoks abusou da sombra coral, enquanto Joan Smalls roubou a atenção com um delineado azul.

Olhar brilhante

O delineado com acessório surpresa da Amber Heard é o make mais fofo que você vai ver nessa lista!

Cantinho iluminado

Iluminar o canto interno do olho é um truque que, com o make finalizado, faz toda a diferença. Sara Sampaio, Leomie Anderson, Bella Hadid, Stacey Martin e Chiara Ferragni aderiram à dica e o resultado ficou maravilhoso.

