Como cuidar das cutículas em casa sem danificar as unhas?

Pintar as unhas é um ato de autocuidado, claro. Porém, dentre as diversas opções de esmaltação, formatos e enfeites, uma parte acaba sendo deixada de lado: as cutículas.

Para que serve a cutícula

A cutícula serve como proteção natural das unhas. Ao removê-las, há maior risco de exposição para a entrada de fungos e bactérias. Ou seja, sem a devida atenção, elas estão propensas a infecções e ressecamento.

Apesar de muitos salões de beleza oferecerem o serviço de remoção das cutículas, o assunto é controverso, justamente porque, quando retiradas em excesso, as unhas ficam mais vulneráveis a agressões externas.

De acordo com Dani Trigas, nail designer do Studio Psycho, o procedimento “é seguro quando realizado com cautela. Abaixo da cutícula encontra-se a matriz da unha (que é onde a unha se forma). Se ela for empurrada com força demais, pode causar dano à matriz e, consequentemente, à unha”.

Como remover as cutículas de forma segura?

Seungmi Lim, nail artist sul-coreana e vencedora do Nail Grand Prix, há quatro aparelhos principais para cortar as cutículas: empurrador, alicate de lâmina curta, lixa e óleo de cutícula. A hidratação, nesse sentido, auxilia na prevenção de ressecamentos e rachaduras. Recomenda-se realizar a manutenção a cada duas ou três semanas.

Segundo a profissional, o erro mais comum é cortar as cutículas demais ou muito profundamente. Se isso for feito de forma inadequada, não só pode haver sangramento, mas também inflamações. A longo prazo, as unhas podem crescer de maneira irregular.

Para o uso seguro, as cutículas devem ser empurradas de forma suave, de modo que se crie um pequeno espaço entre elas e a unha. Assim, corte apenas as cutículas soltas e secas e hidrate a região para evitar lesões.

“Quando você empurra as cutículas com um empurrador, as cutículas e a unha ficam parcialmente presas, o que dificulta a remoção com o alicate. Separar a cutícula da unha cria espaço, facilitando o corte com o alicate”, informa.

Empurrar x cortar cutículas

O ato de empurrar as cutículas preserva a sua função protetora, tornando o método mais seguro. O corte, em contrapartida, oferece um acabamento melhor, mas pode expor a unha a riscos e até afetar o crescimento da unha.

Por fim, Lim compartilha uma dica: “É uma boa ideia cuidar das cutículas após o banho, pois elas ficam mais macias e fáceis de manusear, reduzindo o risco de danos à pele e facilitando o corte. No entanto, tenha cuidado para não cortar demais, já que, por estarem mais macias, podem dar a falsa impressão de que precisam de uma remoção mais profunda do que realmente é necessário”

