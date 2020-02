Como acabar com a celulite

Fique com a pele lisinha

Foto: Getty Images

Toda mulher vaidosa sonha em acabar de vez com os furinhos indesejados. Por isso, separamos duas ótimas receitas de creme caseiro criadas pela esteticista Lucienne Souza, do Spa da Pele, de Maringa (PR), que podem lhe ajudar a realizar esse desejo…

Creme de abacaxi

Ingredientes

– 1 abacaxi

– 100 g de creme corporal neutro ou qualquer outro que você tenha em casa

Modo de preparo

Bata o abacaxi com casca e tudo no liquidificador e depois coe o suco. Separe 10 ml do suco e dilua nos 100 g de creme. Passe a mistura na região afetada, mas só à noite. E lave-se antes de sair ao sol. Essa receita dura 15 dias no máximo, mas deve ser mantida em geladeira.

Receita com algas marinhas

Ingredientes

– 100 gramas de fucus vesiculosos (tipo de alga) ou algas marinhas (compradas em folhas, em lojas de produtos naturais)

– 200 ml de água fervente

Modo de preparo

Aos poucos, adicione as algas à água fervente. Mexa bem e deixe o preparado descansar. Quando ele estiver frio, formará uma espécie de gel, que pode ser usado de dia ou à noite, conforme a necessidade. Guarde o gel na geladeira.

15 produtos que combatem a celulite

Foto: Getty Images

Eles custam a partir de R$ 9* e podem reduzir medidas

1. Bodyactive Sistema Redutor de Celulite, O Boticário R$ 59,90

2. Nivea Body Bye-Bye Celulite, Nivea R$ 28,82

3. Redutor Celulite e Gordura Localizada, Payot R$ 44

4. Creme Anticelulite Lipofeme, Extratos da Terra R$ 89,90

5. Gel Redutor Nautilus Para Celulite, Nemawashi R$ 19,90

6. Gel Crioterápico Corporal Friogel, Novety Cosméticos R$ 25,90

7. Soufflé Hidratante Corporal Anticelulite, Racco Cosméticos R$ 79,90

8. Fluido Dinamizante, Kendra R$ 41,40

9. Creme de massagem com Algas Marinhas e Hera,

De Sírius Cosméticos R$ 24,80

10. OX Celulite – Gel redutor com extratos de algas marinhas

e gengibre, OX R$ 35

11. Perfect Slim Pro, L’Oréal Paris R$ 54,90

12. Lipo Tract Gel, Natupele R$ 78,20

13. Gel Creme Para Prevenção de Celulite Rubefaciente,

Vitturia Cosméticos R$ 14,64

14. Creme com Cafeína, Centella Asiática e Vitaminas, Naturativa R$ 18

15. Gel Redutor Auxiliar Neorly, Mariah Cosméticos R$ 9



*pesquisados em março/2010

