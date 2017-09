Chega de regras: essas modelos estão desafiando padrões de beleza

Os padrões de beleza são cada vez mais desafiados. Ainda bem! Cada vez mais observamos modelos com os mais variados tipos de corpo, de cabelo, cores de pele e, é claro, personalidade. Mesmo que a passos lentos, a diversidade está se apropriando de seu merecido espaço.

Conheça seis modelos incríveis que representam muito bem essa pluralidade:

Jillian Mercado

Modelo e blogueira novaiorquina Jillian Mercado, 29 anos, possui distrofia muscular e, por isso, é cadeirante. Ela é um dos nomes que espera expandir os conceitos de beleza enraizados na sociedade.

No ano passado, chegou a ser contratada por Beyoncé para estrelar a campanha de sua linha de roupas. Além disso, já fotografou para para grandes marcas, como Nordstroom e Diesel.

Diandra Forrest

Diandra Forrest, 47 anos, é uma modelo albina. Nascida em Nova York, sofreu muito preconceito pelos traços e cor da pele, pois muitas pessoas achavam sua condição um tanto “curiosa”.

Após estrelar em fotos para MAC, Vivienne Westwood e Jean Paul Gaultier, é um símbolos de resistência no mundo das passarelas. Atualmente, trabalha para a agência Krush MGMT.

Ana Flavia

A baiana Ana Flavia, de apenas 19 anos, figura nossa lista por um motivo importante: foi a primeira mulher negra a ganhar a 24º edição do concurso Supermodel Of The World Brasil, realizado pela tradicional agência Ford Models.

Dona de um black power maravilhoso, a profissional assinou um contrato de quatro anos com a Ford Models no valor de 150 mil reais. Sucesso!

Sophia Hadjipanteli

A ditadura da depilação ainda ronda o mundo feminino. Se os pelos não são removidos, logo a moça já é taxada de “desleixada” ou, até mesmo, “masculinizada”.

Sophia Hadjipanteli, modelo grega e estudante, é um dos exemplos de luta contra esse padrão. A jovem de 20 anos chegou a lança a campanha #UnibrowMovement entre seus mais de 50 mil seguidores em seu Instagram para empoderar mais mulheres.

Khoudia Diop

Você já deve ter visto o rosto da Khoudia Diop, 19 anos, estampado em publicações nas redes sociais e nos principais portais de notícias. Modelando desde os 17 anos, Khoudia ficou famosa ao posar para a campanha “The Colored Girl: Rebirth“, onde honra seu tom de pele negra extremamente intenso (e incrível).

Fluvia Lacerda

Fluvia Lacerda, 36 anos, faz história! Foi a primeira modelo plus size à ser capa da Playboy e, em agosto desse ano, desfilou pela primeira vez no São Paulo Fashion Week para uma coleção de moda praia. Prepare-se para vê-la ainda mais por aí.

