Tons e tipos de blush para investir no inverno

No verão temos aquele viço de saúde na pele, que durante o outono/inverno parece sumir. O clima frio pode aumentar o rubor das bochechas, mas, apesar disso, ainda parece faltar uma corzinha no rosto. Esse toque pode fazer toda a diferença e o blush está aí para nos ajudar. Partindo deste ponto, fomos atrás de profissionais para entender quais tonalidades e texturas usar quando as temperaturas caem.

“Quando falamos em tons de blush, temos praticamente 4, um fundo alaranjado, um rosado, um bronze e um cinza. Na hora de escolher, levamos em consideração estação e a cor da pele. Se estamos pensando em verão, fazemos um efeito de passar um blush no nariz e na bochecha, em um tom mais avermelhado, ou o próprio bronzer, que traz a sensação de bronzeado”, explica o beauty artist João Lom, dono do J.LOM Beauty Studio, em São Caetano do Sul, São Paulo.

“Quando falamos de inverno, eu enxergo esse tons mais rosados. Se a gente faz uma maquiagem muito bronzeada, acaba não combinando. Quando entramos em tom de pele, temos que adaptar isso”, finaliza.

Quais cores de blush usar no inverno?

Como João Lom explicou, é preciso entender qual cor vai funcionar em sua pele. A ideia é apostar em cores mais frias. Ele, inclusive, frisa que evitaria tons que trazem essa sensação de bronzeado. “Se a pele for clara, vale investir em um blush rosa, se a pele for negra, vai funcionar um roxo.”

Jonas Padua, make artist do C. Kamura, em São Paulo, partilha da mesma opinião. As apostas dele são em um “blush rosa, dando aquele ar de queimadinho de frio, e o rosa com um fundo malva”, que vai puxar para o roxo.

“Eu acho importante levar em consideração as estações do ano, sempre bom optar por um blush com acabamento mais natural, não tem intenso e marcado”, diz João Lom.

Continua após a publicidade

Qual tipo de blush apostar?

Em um passado não tão distante, conhecíamos poucos tipos de blush, com o passar do tempo – e o auxílio da internet – foram se popularizando diferentes finalizações. Tem opções em pó, creme, balm e líquidas, cada blush tem uma finalidade, basta você entender o que deseja.

O João Lom tem sua aposta para os dias frios: “Como no inverno a pele tem essa tendência a ficar mais ressecada, eu gosto mais dos cremosos.” Já Jonas Padua é a favor da trend do Tiktok de usar os dois tipos. “Tem um movimento grande nas redes sociais usando o famoso ‘sanduíche de blush’, que consiste em passar o em pó e depois, o cremoso. O efeito lindo é lindo e natural”, garante Geralmente, ouvimos que o pó vai por último, selando tudo, mas os maquiadores nas redes sociais aprovaram essa tendência.

Confira abaixo a técnica:

Existem opções para todos os gostos, mas João Lom acha que vale a pena entender qual acabamento você quer e qual seu tipo de pele na hora de escolher o blush. “Para a pele mais natural, mais brilhosa e viçosa, tem que usar o blush cremoso, que as pessoas tão aprendendo a usar e está muito alta”, explica. Ok, você prefere uma pele mate? Então continue usando o tradicional. “Se a pele é muito oleosa, esses cremosos não se adequam tão bem, é melhor ficar nas finalizações em pó”, completa.

Para a durabilidade também é importante entender esses mesmo pontos. “Se pele for oleosa, os em pó vão conter mais isso e vai durar mais. Se for ressecada, a pele vai ficar craquelada com produtos em pó, diminuindo a durabilidade, então é melhor usar um cremoso. Hoje em dia temos opções que garantem de longa duração, um bom produto é muito importante. ” Com essa breve explicação, já sabe em qual blush investir no dias frios?