Usar babosa no rosto realmente rejuvenesce?

Presente em diversos cosméticos para cuidados com o cabelo, a aloe vera – popularmente conhecida como babosa – é fonte rica em vitaminas e minerais. A prevenção da queda, o crescimento dos fios e o combate à caspa são alguns de seus benefícios. Mas você sabia que ela também pode ser utilizada na pele?

Com propriedades hidratantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes e antissépticas, a babosa é uma das plantas medicinais mais antigas, e apresenta efeito calmante e reparador ao ser aplicada na pele, bem como o próprio combate às rugas, clareamento de manchas e redução da oleosidade.

Atributos e vantagens

De acordo com Renato Soriano, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, “os mucopolissacarídeos da babosa criam uma barreira de umidade na pele, prevenindo a desidratação”.

Sobre as demais características, o doutor comenta: “A cicatrização é promovida pela presença de giberelinas e antraquinonas, que estimulam a regeneração celular. Sua ação antioxidante, devido à presença de vitaminas C e E, também ajuda a combater os danos causados por radicais livres, resultando em uma pele com aparência mais jovem e saudável”.

Além de ajudar a curar feridas e reduzir a inflamação, a aloe vera possui alto poder calmante e traz maciez e flexibilidade para a pele. O dermatologista complementa: “Os compostos bioativos da babosa, como o ácido salicílico e as vitaminas, estimulam a produção de colágeno e elastina, fundamentais para a firmeza e turgor da pele”.

Como usar babosa na skincare?

Para utilizar o gel da babosa, é preciso, primeiramente, realizar uma limpeza facial adequada. Depois, abra a folha da planta e retire o gel com uma colher. Em seguida, basta aplicar no rosto – evitando a região dos olhos e da boca – e deixar agir por 15 minutos. Para maximizar o processo, aplique um creme hidratante após a remoção do produto.

A aplicação direta de babosa no rosto é considerada segura para a maioria das pessoas. O gel extraído da planta costuma ser bem tolerado e raramente causa reações adversas.

Porém, Mônica Aribi, dermatologista e sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, destaca o risco de irritação ao ter contato com a planta: “Sugiro fazer um teste no antebraço 48 horas antes, deixando a substância nessa região por no mínimo 3 horas. E repetir a aplicação 24 horas antes para ver se não causa irritação ou coceira”.

A doutora também comentou sobre como inserir o produto na rotina de cuidados com a pele: “A melhor forma de utilização é misturando a seiva da planta em cremes base como cold cream. Se não tiver acesso a esse veículo, coloque em cremes hidratantes suaves e neutros. Um bom exemplo é a linha de produtos infantis”.

Ambos os profissionais recomendam o uso da babosa duas vezes por semana. Por fim, vale ressaltar que pacientes com histórico de alergia a plantas da família Liliaceae e pessoas com pele extremamente sensível ou condições dermatológicas específicas devem evitar o contato com o produto.

