Mel e babosa ajudam a combater o câncer

Segundo pesquisa, a mistura de mel e babosa (aloe vera) acaba de revelar seu potencial para combater tumores

Foto: Getty Images

Cerca de 70% das drogas quimioterápicas vêm da natureza. Uma mistura de mel e babosa (aloe vera) acaba de revelar seu potencial para combater tumores em um trabalho conduzido na Universidade Estadual de Campinas, no interior paulista.

A bióloga Rebeka Tomasin avaliou a receita em ratos com um tipo de câncer – a dose ingerida foi adequada ao organismo dos animais. “Notamos, mais tarde, que os tumores ficaram menores”, conta Rebeka. “Compostos do mel e da babosa aumentam a suscetibilidade das células cancerosas a um mecanismo de morte programada”, justifica. A pesquisadora investiga agora quais substâncias estão por trás dessa ação. A ideia é aproveitá-las no futuro em novos medicamentos.

Ameaça caseira?!

A receita é simples: mel e babosa batidos no liquidificador. Consumida, essa mistura ajudaria a minguar diversos males, entre eles o câncer. No entanto, vale conversar com o médico antes de aderir ao preparo, que pode oferecer enormes riscos. “A casca da babosa, por exemplo, tem substâncias purgativas“, alerta Rebeka.

Cure-se na sua cozinha

Goiaba combate diabetes, frango controla TPM, tomate previne câncer – confira esses e outros alimentos que têm propriedades curativas e são encontrados em qualquer despensa.

1. Abacate atua como antidepressivo: essa fruta acalma o sistema nervoso porque possui lítio, uma substância que controla a ansiedade e as alterações de comportamento. Quando falta lítio, o organismo fica muito mais sujeito a sofrer depressão.

Superdica: para aproveitar ainda mais a ação antidepressiva do abacate, faça uma vitamina dessa fruta com leite, que fornece doses extras de alegria e disposição.

2. Goiaba é boa para diabéticos: repleta de vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo, ferro e fibras, essa fruta combate infecções e hemorragias. Por não conter muito açúcar, é uma grande aliada dos diabéticos.

Como consumir: o suco da fruta controla as taxas de glicose no sangue. Para fazê-lo, bata no liquidificador uma goiaba sem sementes em um copo de água.

3. Banana diminui a pressão alta: o potássio presente na fruta deixa a pressão sanguínea sob controle. A banana também nos protege de doenças cardíacas porque evita o acúmulo de placas de gordura nas artérias.

Dose recomendada: coma de duas a três bananas por dia, variando os tipos (nanica, maçã, ouro etc.). Para obter todos os benefícios, é preciso mastigar bem a fruta.

4. Couve-flor previne câncer de mama: o vegetal é rico em substâncias que reduzem o nível do hormônio estrogênio, associado ao surgimento de tumores nas mamas. Além disso, as fibras desse vegetal formam um escudo contra o câncer no intestino.

Dose recomendada: basta ingerir ½ xícara (chá) por dia do vegetal para reduzir os riscos de ter câncer.

Soja equilibra as funções hormonais da mulher

Foto: Getty Images

5. Soja combate calor da menopausa: rica em isoflavonas, a soja equilibra as funções hormonais e ameniza os sintomas da menopausa, como a ansiedade e os calores repentinos.

6. Tomate protege de câncer no ovário: o verdadeiro herói desse alimento é o lipoceno, o nutriente que dá o tom avermelhado à casca. Esse fruto ajuda a diminuir o risco de câncer de reto, ovário, próstata e colo de útero.

Como consumir: crie o hábito de comer produtos à base de soja, especialmente iogurtes, tofu (tipo de queijo) e leite de soja. Outra ideia é usar o alimento em grãos: fica bom na salada!

Superdica: os benefícios são maiores quando o tomate está levemente cozido. Pique-o e use-o em pratos quentes.

7. Frango alivia sintomas da TPM: além de ser uma fonte de proteína, o frango é repleto de vitamina B6. Ela participa da produção de duas substâncias que evitam os enjoos, a taquicardia, as dores de cabeça e a irritabilidade, comuns no período pré-menstrual.