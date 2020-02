Adeus, matte! Os 5 batons mais vendidos na Sephora são surpreendentes

Dar uma chacoalhada nos nossos rituais de beleza é sempre bom, né? Só para variar um pouco, só para sair daquela mesmice. Um jeito legal é trocar figurinhas com as amigas ou até mesmo dar uma boa espiada no nécessaire delas, para conferir qual o produtinho no momento para elas – porque, fala sério, nossas amigas são as melhores pessoas da nossa vida e donas das dicas mais quentinhas.

Outra forma maravilhosa de conhecer algumas das melhores novis de beleza é (além de ler o MdeMulher, né?!), é ficar de olho nos produtos mais vendidos das lojas pois, se muita gente está comprando, alguma coisa de especial ele deve ter. Para ajudar você nessa tarefa, a gente conversou com a Sephora, maior rede de itens de beleza do mundo, para saber quais os batons queridinhos das consumidoras brasileiras por lá. Quem sabe assim você não dá uma renovada na sua rotina de beauté!

E, de acordo com eles, o top 5 batons é bastante surpreendente e provam como a hegemonia do matte está quase no fim. Claro, como era de se esperar, o tradicional batom matte da MAC entrou na lista (clássicos são clássicos, afinal), mas novos players, entre eles o batom líquido da Bruna Tavares, aparecem na preferência das clientes da loja.

Confira os batons mais vendidos atualmente na Sephora Brasil (não necessariamente na ordem que eles aparecem):

1. Batom M·A·C Lipstick, R$ 89, da MAC

Clássico da marca, ele é cremoso e tem o tradicional acabamento matte.

2. Kiss me Balm, R$ 45, Sephora Collection

Com cores bem sutis ou até sem cor, esse balm promove hidratação de 4 horas (atualmente está indisponível na loja online deles).

3. Gloss Labial Too Faced Plumper Lip Injection Extreme, R$ 139, Too Faced

De acordo com a marca, esse sérum é tipo um preenchimento sem precisar fazer preenchimento. Seus lábios ficam mais volumosos em segundos. Em mundo de Kardashians, talvez isso explique o sucesso desse gloss.

4. Batom Dior Addict Lip Glow, R$ 159, Dior

Para deixar a boca superhidratada e com uma leve corzinha.

5. Batom Líquido Matte Bruna Tavares, R$ 33, Bruna Tavares

Disponível em 16 cores, ele tem fórmula cremosa e sedosa, vegana e cruelty free.