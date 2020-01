Estamos obcecadas pelo delineado bicolor da Tati Gabrielle, de ‘Sabrina’

Aquela antiga ideia de que a maquiagem existe exclusivamente para esconder ou disfarçar “imperfeições” do rosto, pode reparar, está cada vez mais ultrapassada (ainda bem!). Com o aumento do interesse dos consumidores por produtos dedicados aos cuidados com a pele, fórmulas e propostas focadas na beleza real e produtinhos para olhos e lábios que exploram cartelas de cores vivas, a tendência é de que a gente use a maquiagem – se quiser, é claro – para se expressar e até se divertir com auxílio dos tons e dos traços.

Aqui no MdeMulher a gente já pensa assim, e atriz Tati Gabrielle, que faz a bruxa Prudence na série da Netflix “O Mundo Sombrio de Sabrina”, também parece ser do nosso time. Além de desfilar por aí com um estilo dos mais autênticos, com a cabeça quase raspada e fios descoloridos, vira e mexe ela surge com lookinhos e maquiagens interessantes e divertidos – já vale seguir no Insta para se inspirar!

No começo deste mês, mais especificamente no último dia 9, Tati compareceu ao estúdio Build Series, em Nova York, para falar sobre “Sabrina”, e mais uma vez chamou atenção pelo seu visual descolado.

Com beleza assinada pelo maquiador Nick Barose, ela ousou ao levar a tendência do neon ao make, e fez isso apostando no delineado bicolor. O mais legal é que um dos olhos tinha o traço verde-elétrico, enquanto o outro era todo trabalhado no pink. Pele com blush pêssego bem levinho e batom levemente rosado, para que só os olhos chamassem atenção, completaram a proposta.

Para reproduzir a maquiagem, você pode tanto usar delineadores coloridos quanto lançar mão de sombras ultrapigmentadas – para isso, basta molhar um pincel chanfrado e aplicar o produto, fazendo o tracinho. Lápis de olho em tonalidades diferentes causam o mesmo efeito e, se você for habilidosa com os pinceis, dá até para reaproveitar aqueles batons vibrantes que estão encostados há um tempinho. Complete com máscara de cílios e voilá!

A quem interessar, o lookinho que envolve camisa de poás pastel e mangas bufantes + saia mídi de botões é todo da designer Maria Escote. Como se não bastasse, Tati arrematou o combo com uma botinha… laranja!