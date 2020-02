A base de unha: saiba qual é a certa pra você

Antes do esmalte, não se esqueça da base de unha. Ela trata e faz com que ele não descasque por qualquer coisa

Foto: Getty Images

Para quem tem mania de roer

É difícil largar o hábito de roer as unhas. Se você destrói as mãos esmaltadas com os dentes, pode recorrer às bases para unhas fracas ou a aquelas que são amarguinhas e intragáveis. Ao colocar a mão na boca, sentirá logo aquele gosto horroroso. Este tipo de base de unha ainda tem vitaminas para fazer você largar de vez essa mania feia!



Foto: Divulgação

1. Base para unhas fracas, Impala, R$ 2*

2. Kit contra o hábito de roer unhas, Derma Nail, R$ 31,70*

Para fortalecer

Aposte em bases de unha com vitaminas E, B5 e F, que são fundamentais para o crescimento. Além disso, elas recuperam lascados e descamados. Aplique toda semana antes do esmalte.

Foto: Divulgação

1. Base fortalecedora, Impala, R$ 2*

2. Base reestruturadora, Risqué, R$ 3,20*

Para nivelar

Para quem tem falhas e ondulações. Geralmente estas bases de unha possuem minerais e vitamina F, que ajudam na nivelação. O ideal é aplicar duas camadas diretamente nas unhas, uma vez por semana.

Foto: Divulgação

1. Base niveladora, Risqué, R$ 3,20*

2. Pró-nivelamento, Colorama, R$ 3,75*

Quer fazer o esmalte durar?

Use coberturas brilhantes. Passe bases de tratamento, aplique esmalte e finalize com base brilhante de longa duração. O produto faz o esmalte secar rápido.

Foto: Divulgação

1. Nail experts, Avon, R$ 5,99*

2. Cobertura brilhante, Risqué, R$ 3,20*

*Preços pesquisados em novembro/2013