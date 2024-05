7 cores de batom que são tendências no outono 2024

A beleza do outono está nas bocas vibrantes. Não à toa, as passarelas internacionais apostaram em batons vinho, cereja e marrom. É verdade que essas cores costumam aparecer nessa estação, mas agora elas surgem em variações para todos os gostos. Confira as principais tendências!

Tendências de batom para o outono 2024

Batom pêssego

Eleita pela Pantone como a cor do ano, a Peach Fuzz transmite sensualidade, gentileza e acolhimento. Na beleza, ela já mostra sua força: uma pesquisa da Cult Beauty revelou que a cor desencadeou um aumento de mais de 74% nas pesquisas por “maquiagem pêssego”. Esse crescimento também se reflete no universo dos batons, que ganham a coloração nude mais puxada para o laranja.

Batom malva

Abrindo espaço para o novo brilhar, a marca Dries Van Noten traz a cor malva para jogo. Ela é um tom de violeta claro com cinza e azul em sua composição e permite a criação de looks roxos. “Quando o subtom da pele é amarelado, sua capacidade de valorizar o visual aumenta”, indica a maquiadora Stella Matos.

Batom cereja

Desde que os cherry lips dominaram o TikTok, o batom cereja não sai das bocas das fashionistas. “Traz uma naturalidade para a produção que é cada vez mais procurada”, explica. Entre as variações, apostar no efeito que a aplicação com batidinhas traz é a nova moda.

Batom marrom

Para a Pantone, o Pinecone – marrom rústico e simples – e o Sunburn – marrom refinado e quente – fazem parte das tendências do outono 2024/2025. “Quem prefere maquiagens leves e tem uma pele mais quente geralmente costuma se identificar com essa opção”, pontua a especialista.

Batom vermelho dália

Símbolo de sensualidade, o vermelho dália deve colorir os lábios das brasileiras durante o outono. Através de um report, a Pantone divulgou a tendência da cor observada nos desfiles da New York Fashion Week.

Batom burgundy

Eis a aposta perfeita para mulheres sensuais, magnéticas e seguras: o burgundy. “É uma cor mais fechada e forte. Nem sempre as pessoas estão acostumadas com essas características, então indico a aplicação aos poucos até a cliente se acostumar.”

Vermelhos brilhantes

Thom Browne, Molly Goddard e Richard Quinn deixaram claro: lábios vermelhos e brilhantes são a promessa da vez! Muitas mulheres adotaram a cor no dia, ao invés de deixar o batom só para a noite, e agora essa é uma nova, segundo a profissional.