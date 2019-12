5 perfumes deliciosos para presentear no Natal

A tarefa de pensar nos presentes de Natal é sempre um pouco complicada, mas não precisa ser. Os perfumes são ótimas opções para presentear as pessoas e deixá-las surpresas.

Não importa se é amadeirado, doce ou cítrico, toda pessoa sempre precisa de um perfume para preencher seus dias. E a melhor época para renovar os produtos é agora, no Natal.

Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA escolheu 5 perfumes incríveis para presentear no Natal. Confira:

1. Perfume L’Interdit Feminino Eau de Parfum 80ml | R$ 416* – compre aqui

2. My Burberry Blush Burberry Perfume Feminino – Eau de Parfum 30ml | R$ 210,60* – compre aqui

3. Perfume 212 Vip Rose Carolina Herrera Edp 125ml | R$ 375,85* – compre aqui

4. Perfume Feminino Dolce & Gabbana pour Femme Eau de Parfum | R$ 342* – compre aqui

5. Perfume Good Girl Carolina Herrera 50ml | R$ 300* – compre aqui

*Preços consultados em dezembro de 2019. Sujeitos a alteração.

