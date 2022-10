4 tons de blush que viralizaram no Tiktok para inovar

Atualizado em 26 out 2022, 15h35 - Publicado em 27 out 2022, 08h15

Por Raíssa Basílio Atualizado em 26 out 2022, 15h35 - Publicado em 27 out 2022, 08h15

Entender qual subtom da sua pele é uma ótima forma de investir em novas maquiagens, especialmente quando estamos falando de blush. Mas se você não sabe qual o seu, pode ficar tranquila: existem opções de cores que casam tanto com as peles quentes, quanto com as frias – e que ainda são ótimas pedidas para corar a face na temporada de calor.

Em 2022, o TikTok foi um dos principais ditadores de tendências e, por lá, cores de blush rosa chiclete, ameixa e roxo foram os que mais viralizaram. Pensando nisso, temos aqui 4 opções de cores que são versáteis e a cara da estação.

Blush ameixa

As cores puxadas para vinho foram destaques em muitas marcas de maquiagem, nacionais e internacionais. A cor consegue ser universal, combinando com diferentes peles e subtons. Os cremosos, especificamente, foram os que mais fizeram sucesso no Tiktok, seguindo a onda de make glow. O maquiador da Kim Kardashian, Mario Dedivanovic, criador da Make Up by Mario, foi um dos que ajudou nessa tendência.

Blush roxo

Outro surto foi o blush roxo, sim, roxo. Por incrível que pareça, ele não fica exatamente roxo quando aplicado na pele, tem um efeito lindo e varia de acordo com a sua cor. Novamente, essa trend apareceu em várias marcas de maquiagem. Apesar de combinar com todas, a cor fica especialmente incrível em peles mais escuras.

Blush rosa chiclete

Contemplando o movimento Barbiecore, temos o blush rosa chiclete. Esse tom é a cara dos dias quentes, garantindo aquele rosto corado de quem ficou horas no sol (o que não é recomendado, ok? Prefira mesmo apelar para a maquiagem). Essa cor, outra febre nas redes sociais, é democrática e orna bem com diferentes subtons.

Blush vermelho

Sim, temos também o blush vermelho, que pode facilmente ser um produto multifuncional que você já tenha, como o lip tint. A cor veio forte do Tiktok, assim como as anteriores, e logo pipocaram diversos vídeos mostrando como usar nas bochechas e na boca. O lip combo de milhões. Vale citar que é outra tonalidade que também vai bem com diferentes tons de pele, Se você quiser uma pegada mais fria, vale investir em vermelhos mais azulados. Se quiser algo quente, aposte em alaranjados.