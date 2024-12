4 sombras brilhantes que são tendência para o Réveillon

Com a chegada do fim do ano, é hora de celebrar e renovar as energias! Para o look do réveillon, o brilho se torna um elemento essencial – tanto nas roupas quanto na maquiagem. Se o seu desejo é um visual radiante na virada, as sombras brilhantes são a escolha perfeita para realçar sua beleza e garantir uma dose extra de luz.

Selecionamos as melhores sombras brilhantes para dar início a 2025. Com a maquiagem iluminada pelo brilho, comece o novo ano com estilo e confiança. Que sua escolha atraia toda a energia positiva que o próximo ano tem a oferecer! Confira as opções que vão transformar sua maquiagem e deixar sua virada ainda mais especial:

A paleta conta com sombras luminosas, metalizadas e duocromáticas. Sua textura úmida e pigmentação intensa traz um acabamento duradouro nos olhos. Com algumas tonalidades mais vibrantes e outras mais suaves, ela pode ser utilizada para as mais diversas situações, até em alguns momentos do dia a dia.

Com diversas tonalidades, a sombra apresenta acabamento metálico e atende quem gosta dos visuais mais básicos até os mais chamativos. Além disso, ela tem alta pigmentação e durabilidade.

Com acabamento brilhoso, é uma opção versátil que também pode ser utilizada em outros eventos noturnos. Sua tonalidade clara é uma ótima opção para quem tem baixo contraste.

Com boa pigmentação, apresenta ótimo custo benefício. Além de diversas opções de sombras e blushes, podem ser utilizadas em ocasiões festivas e no dia a dia. Também é um presente perfeito para amigo secreto!

