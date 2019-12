A chegada do novo ano é sinônimo de esperança, vontade de mudança e desejo de novas oportunidades. Afinal, depois de um 2019 desafiador, nada melhor do que renovar as energias para a virada. E para impulsionar ainda mais esse sentimento de renovação, o esotérico e representante da Wicca Brendan Orin, do Astrocentro, ensina 4 rituais incríveis para passar o Ano Novo com tudo e ter um 2020 incrível!

Segundo o calendário astrológico, 2020 será um ano regido pelo Sol, o que propicia uma energia de vitória e oportunidades. Mas Brendan explica que também será um momento de revelações. “O Sol brilha para todos, dá oportunidade de emprego, estimula a cura de pessoas doentes, promove manifestações socioculturais. Só que nada se esconde sob a luz do Sol, então, verdades vêm à tona e máscaras caem. Mas é um ano de energias positivas, um pouco mais tranquilo”, afirma.

Se você está em busca de oportunidades e crescimento no ambiente de trabalho, o próximo ano é o momento certo para correr atrás desses objetivos. Para a Numerologia, 2020 é um ano 4 (2+2=4), o que significa que é hora de falar sobre estabilidade e sobre como criar bases concretas para os seus sonhos. “É um ano pra quem gosta de arregaçar as mangas porque promove o trabalho duro e é bom para a prosperidade”, diz Brendan.

Banho de Ano Novo

Para se conectar com essa energia de vitória e oportunidades manifestada pelo Sol, que tal um banho especial?

Coloque dois litros de água para ferver. Enquanto a água esquenta, adicione algumas pitadas de sal e, ao mexer, visualize a água do mar. “É importante sentir com todos os seus sentidos, como as crianças fazem ao brincar. Sentir o cheiro, imaginar o movimento..”, explica. Quando atingir o ponto de ebulição, coloque 2 paus de canela, 9 folhas de louro, as cascas de uma laranja e uma colher de sopa de mel de flor de laranjeira. Tampe e deixe por 5 minutos. Desligue o fogo. Tome seu banho normalmente. Ao final, verifique se a mistura já está em temperatura agradável para você não se queimar, e jogue-a do pescoço para baixo. “É muito importante visualizar o sol bem brilhante, enquanto se banha com a mistura, e agradecer pelas bençãos em sua vida. Esse banho é perfeito para tomar antes da virada e também depois, na manhã do dia 5 de janeiro, que é o primeiro domingo do ano, porque o domingo é o dia do Sol”.

Banho do Amor e Autoestima

Se você está em busca de um novo relacionamento ou quer melhorar a sua autoestima, esse banho é pra você.

“Eleja a primeira sexta-feira do ano (03), ao entardecer, como um momento para ficar com você mesma. Esse ritual é muito bom para melhorar a autoestima”. Coloque em uma panela uma garrafa de vinho suave e leve ao fogo baixo. Aos poucos, adicione todas as pétalas de uma rosa vermelha, 6 pitadas de canela em pó, 1 cristal de quartzo rosa, 1 colher de sopa de mel de flor de laranjeira. Mexa devagar no sentido horário. Não deixe a mistura ferver. “Enquanto faz essa preparação, visualize o que mais gosta em você, no seu corpo, na sua personalidade. Pense em todas as vezes em que você se sentiu desejada, poderosa. Lembre-se de quando alguém fez um elogio e tente resgatar a energia dessas situações”. Quando o líquido esquentar, retire o cristal e sirva uma taça, reserve o restante. Tome banho normalmente. Ao final, quando a mistura estiver em temperatura agradável, jogue-a no corpo. Depois, faça seu ritual normal de beleza (cremes e etc) e tome um gole da mistura que está na taça. O cristal de quartzo rosa deve ser guardado na bolsa. Quando o seu desejo de amor e autoestima se realizar, deixe o cristal na natureza, perto de alguma árvore.

Banho de Limpeza

Se o seu 2019 foi muito difícil e pesado, é hora de deixar essas energias para trás.

Em uma panela, coloque dois litros de água e vá adicionando aos poucos um punhado de sal grosso, 9 espinhos de rosa, talos de arruda, 3 turmalinas negras, pó de ferro (tirada da palha de aço). Quando ferver, retire os espinhos e os cristais. Tome banho normalmente. Ao final, quando a mistura estiver em temperatura agradável, jogue-a no corpo. Depois, enxágue com água. “Para quem teve um ano difícil, é legal fazer esse banho no dia 31. Enquanto joga a mistura no corpo, visualize a energia ruim indo pelo ralo”, disse Brendan.

Ritual para atrair dinheiro

Brendan Orin relembra também um ritual proposto por Cristina Knorich, consultora de Feng Shui. Corte uma folha sulfite amarela em 12 tiras iguais. Pegue 12 moedas de R$ 1 (uma para cada mês do ano) e cole cada moeda na ponta das doze tiras. Na parte que sobrou de cada pedaço de papel, escreva “Que você seja tão próspero quanto eu sou. Feliz ano novo!”. Dobre cada tira com a moeda e vá colocando em alguns lugares para serem encontrados por quem não te conhece, como no ônibus, na padaria, no parque.. “O Universo devolve aquilo que emitimos, por isso, esse ritual é tão poderoso”, explica Brendan.