3 jeitos de maquiar os olhos usando apenas um lápis

Delineado gatinho Há quem prefira fazer o traço com lápis de olho do que com o próprio delineador pois ele garante mais firmeza. O truque, para não borrar, é usar um lápis à prova d’água e com ponta bem macia. Preencha todo o delineado de uma vez, depositando bastante pigmento, e deixe secar. Se tiver menos prática, faça apenas um traço fino, bem rente à raiz superior dos cílios.

2. Esfumado leve Use um lápis marrom, que garante o efeito sutil, de ponta bem macia. Faça um traço com a mão leve, nas raízes superior e inferior dos cílios. Deixe os cantinhos externos (em cima e embaixo) propositalmente mais grossos. Com a parte de trás do lápis esfume bem, com movimentos rápidos de vai-vém.

3. Esfumado marcado Faça o mesmo make da foto acima, mas dê acabamento finalizando com um traço delineado fino por cima do efeito esfumado. Use o mesmo lápis (de preferência bem pigmentado e à prova d’água), para que fiquem no mesmo tom.