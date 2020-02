11 hábitos que melhoram a aparência da pele

Adote bons hábitos na sua rotina para ficar sempre linda

Noites maldormidas, sedentarismo, dieta desequilibrada, stress… Esses “pecadinhos” se refletem na pele, deixando a aparência cansada e envelhecida. Adote bons hábitos na sua rotina para ficar sempre linda.

1. Alongue-se ao despertar

Quando acordam, muitas pessoas reclamam da rigidez de pescoço, coluna e quadril. O problema ocorre principalmente por falta de nutrição e lubrificação das articulações. Como você se movimenta pouco à noite, é como se elas estivessem enferrujadas. “Reserve alguns minutos para se espreguiçar e se movimentar na cama”, aconselha o fisioterapeuta Samir Ashaban (SP).

2. Consuma mais frutas

Tudo que vem da natureza traz a energia dela. Comer frutas ajuda a no funcionamento do metabolismo e ainda mantém a juventude. “Esses alimentos funcionais têm propriedades antioxidantes, ou seja, evitam o envelhecimento provocado pela ação dos radicais livres”, explica André Pellegrini, nutricionista especializado em fisiologia do exercício, do Centro de Bem-Estar Levitas (SP).

3. Evite doces e gorduras

Além de elevar a glicemia (taxa de açúcar no sangue), os doces oferecem uma disposição momentânea. O efeito passa rápido porque, após a liberação de insulina, os níveis de glicose na corrente sanguínea ficam menores. O que vem depois? Moleza, indisposição e rugas. O mesmo ocorre em relação à gordura. Ou você se esqueceu do que sente após degustar uma feijoada? Preguicite total!

4. Invista na massagem facial

Sentiu que está com uma expressão muito cansada? Faça você mesma uma massagem em seu rosto. “Empreenda movimentos circulares e de deslizamento do centro para as laterais, trabalhando o relaxamento da musculatura e auxiliando na drenagem linfática”, recomenda Patrícia Vasconcellos, educadora física e gerente geral do Centro de Bem-Estar Levitas. O resultado é a diminuição das bolsas embaixo dos olhos e uma aparência mais jovial e saudável.

5. Mexa-se com ginástica

O inverno, para muitas pessoas, significa o abandono da atividade física. Não caia nesse erro. Mexer o corpo é benéfico para a saúde, a beleza e o bem-estar. Ao trabalhar a musculatura aceleramos o ritmo do coração, da respiração e do metabolismo, colocando todo o corpo em ação. “A prática de uma modalidade aeróbica, como caminhada, corrida ou bicicleta, pelo menos três vezes por semana, combate o stress, fortalece o sistema imunológico, reduz o risco de doenças e ainda emagrece, efeito muito bem-vindo para compensar as calorias extras ingeridas nos dias frios”, destaca a fisioterapeuta Thalita Sálvio Grecco (SP).

6. Respeite as refeições

Ficar horas em jejum afeta o cérebro, diminuindo a capacidade de concentração e memória. Ainda prejudica o fornecimento de energia para o organismo, que passa a trabalhar lentamente, fazendo com que a pessoa fique apática e devagar, quase parando. Com a queda do metabolismo, seu corpo tende a estocar e economizar energia e, em vez de emagrecer, você engorda. Portanto, faça no mínimo cinco pequenas refeições ao longo do dia, não ficando mais de três ou quatro horas sem comer. Exemplos de lanchinhos estimulantes? Uma maçã, uma banana, um pão de trigo integral, algumas cenourinhas baby e, se precisar de muito combustível, barras de cereais.

7. Fuja da má alimentação

Na ânsia de afinar rapidamente, muitas pessoas encaram regimes desbalanceados. Daí, para ficar abatida e sem energia até para as atividades básicas é um pulo. Então, se quer emagrecer, busque orientação. Se caprichar na cor do prato, consumindo alimentos saudáveis e proporcionando diferentes nutrientes ao seu organismo, irá enxugar as medidas sem comprometer a saúde. Saladas cruas, frutas, legumes… você sabe o caminho.

8. Mantenha o pique

Comer muito no jantar não só prejudica o repouso como faz você a­cor­dar sem disposição. “O fato de despertar com fadiga muitas vezes está relacionado a maus hábitos alimentares. Ingerir itens pesados, como muita proteína (carnes) ou gorduras (pizza, queijos, frituras) atrapalha o sono, pois, durante esse período, o sistema digestivo trabalha devagar”, explica o nutricionista André. A sensação de estufamento se prolonga até a manhã seguinte, o que compromete o seu pique.

9. Modere o cafezinho

Tem gente que, ao menor sinal de que a pilha está acabando, se entope da bebida o dia todo. Acontece que ela atrapalha a absorção de alguns nutrientes e acaba enfraquecendo o organismo. A cafeína também pode dificultar o sono. Portanto, moderação – o ideal é tomar até três cafezinhos por dia.

10. Durma como uma rainha

Durante o sono produzimos o hormônio do crescimento (GH) – o processo acontece a vida toda, embora não de forma constante. A carência dele facilita o acúmulo de gordura, deixa os músculos flácidos, os ossos fracos e o corpo sem ânimo. O antídoto é repousar bem, tentando dormir cerca de oito horas por dia.

11. Recarregue as energias

Ontem você caiu na balada e foi dormir de madrugada… O problema é que era quarta-feira. Agora, seu corpo precisa recarregar as baterias. Então, no dia seguinte, seja bem boazinha e vá direto para casa, programando-se para dor­mir duas horas antes do habitual.