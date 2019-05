10 batons ‘living coral’, a cor do ano, a partir de R$ 7,90

A cor do ano, segundo a Pantone, é a Living Coral. Quente, a tonalidade lembra os corais do mar e tem um ar romântico e sofisticado. Que tal aplicar a cor na maquiagem do dia a dia?

Para isso, separamos alguns batons lindos e com preços bacanas que podem ser seus aliados na maquiagem. Ah, e já mostramos aqui como você pode usar o living coral também em roupas, acessórios, decoração e em outros itens de maquiagem.

Confira:

1. Mini MAC Chili, M.A.C., R$ 36*

2. Batom ouro True Color 3,6G, Avon, R$ 25,99*

3. Instant Colour Matte Liquid Lip Colour, Kiko Milano, R$ 59*

4. Batom Líquido Mate 5,6Ml Cereja Berê, Quem disse, Berenice?, R$ 29,90*

5. Batom Cremoso Faces Coral Neon, Natura, R$ 7,90*

6. Batom Color Lip Last, Sephora, R$ 39*

7. Batom Líquido Ultra HD Matte Lipcolor 620 Flirtation 5,9ml, The Beauty Box, R$ 52,90*

8. Maybelline Superstay Matte Ink Ruler, Beleza na Web, R$ 55,90*

9. Intense Balm Labial Hidratante, 3,4g, O Boticário, R$ 18,90*

10. Batom 01, Vult, R$ 14,90*

*Preços consultados em maio de 2019. Sujeitos a alteração.

