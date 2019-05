Presente de Dia das Mães: 8 lançamentos sustentáveis de moda e beleza

Marcas com propósitos ecológicos, projetos ambientais e cadeia de produção sustentável se multiplicam no mercado de moda e beleza. Destacamos novidades irresistíveis para ficar linda e com a consciência leve. Além de tudo, todos os produtos são perfeitos para presentear no Dia das Mães.

Confira 8 lançamentos imperdíveis:

Causa nobre

Em sua segunda edição, a coleção Save the Wild, da Tiffany & Co., lança os pingentes de leão (de prata, 1 245 reais), rinoceronte e elefante (de prata e ouro rosé, 2 240 reais).

Todo o valor da venda é revertido para instituições que salvam animais africanos ameaçados de extinção.

Deu gelo!

O aroma super-refrescante de Kaiak Ultra Feminino, Natura (121,90 reais), é resultado da união das notas fresquinhas de anis e estoraque, planta da biodiversidade brasileira.

A fórmula leva ainda álcool orgânico (de cana-de-açúcar, sem agrotóxicos e livre do processo de queimada, que causa danos ao meio ambiente).

Direto dos campos

Ingredientes de origem natural e biodegradáveis compõem as formulações dos produtos de limpeza e hidratação facial da linha Waso, Shiseido.

A máscara Purifying Peel Off Mask (219 reais) tem shiso, um tipo de manjericão vermelho oriental; já a Beauty Sleeping Mask (279 reais) contém extrato de yuzu, uma fruta cítrica japonesa.

Pé na areia

Os tênis UltraBoost Parley, Adidas (800 reais), entregam alta tecnologia sem deixar de lado a preocupação ambiental: 95% da malha é produzida com plásticos coletados em praias.

O resultado é um calçado levinho, ideal para praticar esportes. Cada par fabricado evita que 11 garrafas cheguem aos oceanos.

Eco clique

O Angá, primeiro e-commerce brasileiro focado em moda sustentável, reúne 11 marcas, incluindo duas infantis. Entre as roupas e acessórios disponíveis está a bolsa Moma, Heri.tage (275 reais). Vegana, é confeccionada com perugia, uma borracha ecológica.

Nécessaire ligado

Dos itens de skincare à maquiagem, todos os produtos da Care Natural Beauty são naturais, orgânicos, veganos, cruelty free e livres de parabenos e petrolatos. Até com as embalagens a marca se preocupa, já que a composição é de materiais 100% recicláveis.

Os batons Radiant Pink, Red Velvet e Glam Nude (79 reais cada um) e os blushes Terracota, Sparkling Peach e Radiant Pink (89 reais cada um) são clássicos para toda hora.

Ciclo completo

A consciência ambiental da Frida Natural Cosmetics, marca recém-chegada ao mercado, começa com as matérias-primas veganas, naturais e cruelty free e vai até o descarte das embalagens, controlado com políticas de reciclagem e logística reversa.

Entre as novidades estão o Shampoo e Condicionador Essential Moisturizing (51,90 e 53,90 reais, respectivamente) e o Fluido Demaquilante (49,90 reais).

Vida nova

Parte do couro utilizado na fabricação dos escarpins Gabrielle, Bléque (1 420 reais), vem da tilápia obtida com a pesca controlada e vendida para a indústria alimentícia.

Com a sobra de material dos sapatos, a influenciadora digital Lais Rasera criou pulseiras customizáveis em seis cores (90 reais cada uma).

