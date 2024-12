Você já se sentiu paralisada pelo medo? Ou talvez viveu na pele o fenômeno da impostora e pensou que não daria conta de algo – mas depois foi lá e arrasou? A jornalista e escritora Daniela Arrais (@daniarrais), autora do livro Para Todas as Mulheres que Não Tem Coragem, conversa com Helena Galante sobre isso no episódio #286 do podcast Jornada da Calma, também em vídeo, oferecido por Downy Brisa Suave.

Para exercitar a autoconfiança e ocupar nosso lugar de direito no mundo, a gente precisa de um ingrediente muito importante: a coragem. “A gente precisa de coragem nos mínimos passos e nos grandiosos”, conta Dani Arrais. “A coragem está em tudo, inclusive em se permitir ter um momento de pausa, um momento de calma nesse mundo que a gente vive com tantas crises, tão acelerado, tudo pra ontem. Então a gente precisa de coragem para entender o que é que nos faz bem.”

Coragem é entender que a gente pode ser protagonista da nossa história Dani Arrais

No dia a dia, porém, a gente vive sendo impactado por um monte de assunto e numa velocidade que acaba gerando ansiedade e estresse… Virou glamuroso ser produtivo, mas, na verdade, isso acaba sendo tóxico. A gente tem que saber criar momentos de respiro durante o dia. Manter o nosso autocuidado e fazer algumas pausas na nossa rotina corrida nunca foi tão importante.

Dani Arrais dividiu a dimensão que o silêncio tomou na sua rotina de bem-estar: “Eu entendi que o silêncio me revela muitas coisas. Ele me faz ter ideias. Ele me faz escrever. Ele me faz olhar para mim com o cuidado que eu gostaria de olhar com mais frequência. Então eu virei fã do silêncio, virei fã do ficar sozinha. E eu acho que isso tem a ver também com o fato de que eu tenho um filho pequeno, então esses momentos são muito raros. Então, quando eles acontecem, você quer aproveitar completamente. Assim você fica cavando espaço, cavando um tempo para conseguir essas ilhas de sossego e valoriza muito mais.”

Acompanhe o episódio de estreia do podcast Jornada da Calma, também em vídeo, patrocinado por Downy Brisa Suave.

