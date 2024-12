Jornada da Calma investiga como sair do piloto automático

A gente vive no piloto automático – sem prestar atenção no que está sentindo ou na quantidade de pensamentos que tomam a nossa cabeça. Já percebeu? No podcast Jornada da Calma, acreditamos que a vida teria outra cara se a gente se permitisse parar, respirar, descansar… No segundo episódio em vídeo da série oferecida por Downy Brisa Suave, a jornalista Helena Galante (@helenagalante) entrevista a psicóloga Ediane Ribeiro (@edianeoribeiro), autora do livro “Os tesouros que deixamos pelo caminho — Como aprender a lidar com nossos traumas pode nos lançar em um resgate da própria potência”.

A Ediane Ribeiro é psicóloga com formação em psicotraumatologia, terapeuta somática, TEDx Speaker e uma comunicadora brilhante que aborda assuntos tão relevantes quanto regulação emocional, manejo de estresse, trauma e saúde mental. Abrir conversas sobre os episódios difíceis de nossas vidas, ela acredita, é dar uma chance de reparar o que nos machucou e acessar nossa força: “Se a gente tiver relações que nos amparam, se eu tiver um olhar que olhe para mim como você está me olhando agora, e que me veja como possível, eu consigo acessar em mim também essa força de possível”.

O poder dos encontros, e dos relacionamentos, é o que abre caminhos. “Nós somos seres da relação, nós criamos identidade nos relacionamentos, nós criamos conexão e vínculo para nos sentirmos também mais humanos. Isso é uma das coisas que nos torna humanos, é a possibilidade de nos conectarmos”, continua Ediane.

Eu vejo poucas coisas mais efetivas para redução de stress do que vínculos de segurança Ediane Ribeiro

Nosso grande tesouro, nossa maneira única de existir no mundo, de forma autêntica e confiante, pode ser acessada se realizarmos “sankofa”. Ediane explica: “Sankofa tem muito a ver com o coletivo, muito a ver com ancestralidade. É um ideograma africano representado por um pássaro com um bico olhando para trás como se tivesse pegando alguma coisa. E esse ideograma africano se associa a um ditado também tradicional africano, que diz algo na tradução para o português, mais ou menos como: ‘você pode voltar atrás e pegar o que esqueceu’. É uma frase curta que cabe tanta coisa dentro”.

