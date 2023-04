5 significados mais comuns de sonhar com traição

Sonhar com traição nunca é uma experiência agradável, pois nos força a confrontar sentimentos como insegurança, ciúmes e o medo de não sermos o suficiente para quem amamos. Mas, para além das razões psicológicas, será que existem fatores espirituais que expliquem esse tipo de visão tão incômoda? Para a astróloga e espiritualista Lyziane Menezes, a resposta é sim.

O motivo? Numa tentativa de expor alguma situação ou emoção que precisamos encarar, o plano espiritual acaba nos trazendo sonhos que, por mais que sejam negativos, nos ajudam a olhar para aquilo que tanto tentamos desviar. Interessante, né?

Significados mais comuns de sonhar com traição:

1. Expor uma situação que precisa ser trabalhada

Lyziane explica que os sonhos quase sempre vêm para expor uma situação que não estamos dando a devida atenção. “Por acionarem memórias, os sonhos podem representar cicatrizes que têm origens e significados bem definidos dentro de nós”, explica.

2. Traição a si mesmo

Dependendo do contexto e das emoções envolvidas no sonho, sonhar com traição pode representar — segundo a especialista — que estamos traindo a nós mesmos. “Você pode estar se sentindo vulnerável, sustentando uma máscara ou personagem que está prestes a desmoronar”, pontua.

Para definir isso, é necessário analisar alguns detalhes da narrativa: Estamos traindo ou sendo traídos? Estamos observando uma traição acontecer? Alguma pessoa conhecida está presente? Como nos sentimos ao acordar? Segundo Menezes, tudo isso conta para compreendermos o sentido emocional e espiritual descrito no sonho.

Mas, em linhas gerais, a astróloga aponta que estes são os significados emocionais e espirituais mais comuns:

Traição a si mesma (deixou-se para trás em nome de algo ou alguém, e não aguenta mais sustentar este fardo);

Necessidade de reavaliar algum aspecto no relacionamento atual (se não houver um em andamento, pode existir algum resquício do anterior);

Medo de abandono ou rejeição por alguém importante em sua vida.

3. Sinal de que está na hora de terminar

Às vezes, o sonho pode vir com o intuito de nos mostrar que a relação não está indo muito bem. Isso não significa necessariamente que seja uma visão premonitória. Todavia, a espiritualista recomenda que, ao sonhar que alguém está nos traindo, percebamos os nossos sentimentos em relação à pessoa exposta na narrativa.

“Você a admira? A respeita? O que sente por ela? Para algumas pessoas, sonhar que o cônjuge lhe trai pode ser exatamente o que ela precisa para colocar um ponto final na relação. Um empurrãozinho do ego para decidir algo que já está presente no inconsciente”, revela.

4. Ameaça iminente

Se sonhamos que um amigo, namorado ou parente está nos traindo, precisamos analisar a relação que temos com essa pessoa. “Se estamos vivenciando algum tipo de estresse com o indivíduo, ele pode sim representar uma ameaça concreta na vida real”, alerta.

Porém, Lyziane pontua que, se já passamos por uma traição antes, e ainda não nos curamos, o sonho pode vir nos alertar que estamos projetando o medo na relação atual, repetindo o padrão do trauma por meio de pesadelos que resgatam aquela história do passado.

5. Influência do grupo social

Por último, a astróloga indica que a convivência com pessoas que costumam trair acaba nos fazendo projetar esse comportamento em nossas relações, o que é evidenciado através dos sonhos.