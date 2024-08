Sol em Leão e a virada de chave para todos os signos

Quem gosta de Astrologia já está sabendo que o Sol chegou no signo de Leão no último dia 22 de julho. Este é um representante do zodíaco que traz algumas contrariedades, já que o achismo popular conta que Leão é o mais vaidoso e egocêntrico do Astral – mas não é bem assim.

Leão ensina a todos nós sobre a coragem de sermos quem somos. É o dono da 5ª casa do Mapa Astral, que fala diretamente com a nossa energia e a nossa autoestima. Eles nos mostram que o verdadeiro cuidado, proteção, ajuda e amor precisa ser dado a nós mesmos antes de distribuirmos ao mundo – afinal de contas, como a gente pode oferecer algo que não sabemos?

Por isso, com a energia do Sol em Leão, descubra o que vai reacender diretamente seu signo e ascendente a partir da jornada do Sol em Leão, que vai até dia 22 de Agosto.

Energia para todos os signos com o Sol em Leão

Áries

Sol em Leão vai falar diretamente com sua energia vital. É o momento de cuidar mais de si mesma, das suas prioridades e dos seus planos pessoais. A criatividade fará um bem danado nesse processo.

Touro

Parentes e familiares terão destaque com a permanência do Sol em Leão. É momento de você equilibrar as suas necessidades com as dos outros, sobretudo se tiver pendências relacionadas ao seu modo de agir e viver.

Gêmeos

A energia do Sol em Leão vai atingir diretamente sua comunicação, onde, neste período, poderão surgir oportunidades para exercitar mais sua criatividade e espontaneidade. Compartilhe com o mundo suas ideias e o que você tem a dizer e ensinar.

Câncer

Sol em Leão traz luz para assuntos financeiros, onde será possível reorganizar e até arriscar em algo a mais. Conte com sua capacidade e esqueça medos e inseguranças que te impedem de melhorar seus ganhos.

Leão

Com o sol brilhando seu signo, você experimenta a renovação em todos os sentidos. Sua autoestima, empoderamento e brilho pessoal atingem novos patamares, mas será necessário deixar velhos hábitos e crenças para trás.

Virgem

Seu campo emocional fala mais alto no período de Sol em Leão. Você pode resgatar velhos sonhos e construir novos caminhos para a concretização. Porém, é importante olhar e perceber o que pode ser transformado dentro de você para que acredite que pode mais.

Libra

Com o Sol em Leão, sua sociabilidade ganha mais energia e espontaneidade. Encontros pessoais e profissionais, assim como novidades e oportunidades chegam nesse período através de conhecidos, amigos e novas pessoas. Seu brilho pessoal melhora muito.

Escorpião

O Sol em Leão atinge o ponto mais alto do seu Mapa e traz brilho e luz para seus propósitos e carreira. É o período do ano onde você vai chegar onde deseja confiar em sua capacidade.

Sagitário

Neste período, você atinge sua expansão e crescimento. Com o Sol iluminando essas áreas – e com ajuda da sua fé – você pode chegar mais longe e fazer grandes feitos a partir do que vem plantando e construindo.

Capricórnio

Com o Sol brilhando em Leão, suas transformações de vida ganham direcionamento e podem acontecer de forma prática e muito corajosa. Não se limite a qualquer impedimento, lembre-se de encontrar seu brilho pessoal em tudo que fizer.

Aquário

Os relacionamentos ganham a energia necessária neste Sol em Leão. Você estará mais determinada a construir um relacionamento equilibrado nas suas necessidades e nas do outro. Mantenha-se firme em seu propósito e coloque alegria e amor em tudo que fizer.

Peixes

Sua rotina e seu cotidiano ganham os ares do Sol em Leão, trazendo oportunidades para que cresça e apareça. Seu ponto alto neste período é a coragem de seguir com seus ideais e com a criatividade que possui para deixar tudo mais alegre e divertido.