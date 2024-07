Horóscopo de agosto: hora de acumular aprendizados

O horóscopo de agosto chega com um gostinho de aprendizado. As energias que rondam o mês mais temido do ano podem realmente justificar a fama, mas só para quem não está alinhado e fechado com seus propósitos e crescimento.

Mais um Mercúrio Retrógrado nos encontra no dia 2. Dessa vez, no signo de Virgem, ou seja, a rotina, bem como o trabalho diário e a saúde, podem nos pegar de jeito. O cuidado com a comunicação deve ser redobrado. O mesmo vale para assinaturas de contratos e inícios — seja de projetos, de empresas e até de relacionamentos. É necessário estar em estado de presença para que os imprevistos sejam minimizados.

Não há espaço para infantilidade: alguns posicionamentos no meio do mês sugerem um olhar mais maduro sobre as responsabilidades da vida. Marte em Gêmeos, Saturno em Peixes, Mercúrio em Virgem e Urano em Touro nos ensinam em agosto sobre como nossas escolhas podem ser cruciais para que nossa vida siga da maneira que realmente desejamos.

Esses encontros planetários mostram como é possível nos alinharmos com nosso verdadeiro propósito. Sem coragem e atitude, porém, não fazemos nada. Será importante a reflexão e a experiência do momento presente para decidirmos como chegar lá.

Dia 19, uma tensão entre Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes pode colocar a fé em xeque-mate. Será necessário renovar nossas crenças e não deixar a peteca cair só porque algo esperado pode ter tido outro rumo. Esse encontro celeste também nos impulsiona a validarmos o que estamos verdadeiramente acreditando e vibrando.

No mesmo dia 19, a Lua Cheia em Aquário brilha para nossos planos futuros acontecerem. Será um importante momento do mês, no qual nosso poder mental é ativado e direcionado para o que há de melhor em nosso caminho. Com a chegada do Sol em Virgem no dia 22, nossa rotina é restaurada e, com o fim de Mercúrio Retrógrado, no dia 28, estaremos prontas para vivenciar nossas escolhas e retomar a energia do nosso dia a dia.

Para fechar, dia 29 traz a importante Vênus no signo de Libra, promovendo uma revolução em nossa sociabilidade e parcerias. Estaremos dispostas a colocar novas projeções e novas vivências depois de um mês mais exigente e desafiador. Um mês a ser vivido com gosto.

Horóscopo de agosto para cada signo

Leão 23/7 a 22/8

Você passa por uma renovação importante, Leão! Logo no começo do mês, será necessário fazer do limão uma limonada com novos rumos e responsabilidades no setor profissional. Isso pode ser desconfortável em um primeiro momento, mas de grande valia e crescimento depois. Contudo, com Mercúrio ficando retrógrado em seu setor financeiro logo no dia 2, todo cuidado é pouco com assinatura de contratos e investimentos. Com o passar do mês, você sente as coisas tomando melhores rumos — a Lua Cheia em seu setor de amor, no dia 19, pode promover bons momentos de harmonia e novidades.

Virgem 23/8 a 22/9

Com a chegada de Vênus e Mercúrio Retrógrado em seu signo, surgem alertas para uma renovação vital. Cuidado com o excesso de críticas para si própria e para os outros. Dia 19, com uma tensão entre Júpiter e Saturno, uma parceria de trabalho pode ser revista. No relacionamento, o melhor é equilibrar expectativas e responsabilidades afetivas. A partir do dia 22, o Sol começa a raiar por aí e trazer altas doses de energia.

Libra 23/9 a 22/10

Você pode se sentir mais recolhida e reflexiva com a chegada de Vênus e Mercúrio Retrógrado no campo das emoções. Esse “pé no freio” é necessário, já que algumas descobertas internas precisam ser sentidas para serem resolvidas. No dia 19, uma oportunidade pode trazer responsabilidade, mas certo receio também. Não tenha medo, já que a Lua Cheia no setor mais positivo do seu Mapa pode trazer soluções.

Escorpião 23/9 a 21/11

O começo do mês pede transformação em seus romances. É necessário enxergar os objetivos para alinhar expectativas. No setor profissional, há bons caminhos, mas vá com calma em trâmites burocráticos, já que Mercúrio Retrógrado traz imprevistos. Dia 19, com a Lua Cheia, você pode ficar inspirada a resolver questões passadas em prol de planos futuros.

Sagitário 22/11 a 21/12

Uma tensão entre Júpiter e Saturno traz desafios no amor e na família. É necessário jogo de cintura para não lidar com isso de forma emocional demais: use sua racionalidade e sabedoria. Com a presença de Mercúrio Retrógrado em seu setor profissional, podem surgir certos atrasos. É hora de entender que as coisas acontecem quando precisam. Solte o controle.

Capricórnio 22/12 a 21/1

Se você estiver com planos de viagem, convém checar tudo mais de uma vez. Mercúrio Retrógrado pode atrasar seus planos: foque no presente para não se estressar. Dia 19, com a Lua Cheia brilhando em seu setor emocional, você tem a oportunidade de descobrir trilhas de crescimento. No final do mês, Vênus chega em seu setor profissional e traz destaque para seus planos.

Aquário 21/1 a 19/2

Logo no começo do mês, Júpiter e Saturno se estranham no céu e promovem uma oportunidade de escolha a ser feita no campo profissional e financeiro. Você pode querer mudar de profissão ou absorver novas oportunidades. Dia 19, com a Lua Cheia em seu signo, você se sente mais vigorosa. Um encontro positivo entre Vênus e Plutão traz crescimento.

Peixes 20/2 a 20/3

A vida familiar talvez exija um pouco mais. Você pode precisar agir com mais paciência e diplomacia, sem dar tanto peso às críticas, sobretudo nas relações pessoais e profissionais. Diante das muitas responsabilidades em quase todos os setores da sua vida, será necessário ouvir mais do que falar e seguir em frente. A Lua Cheia do dia 19 mostra o caminho.

Áries 21/3 a 20/4

Agosto começa trazendo uma grande energia em seu modo de ver suas próprias necessidades. Com Vênus em seu setor de rotina e cotidiano, acompanhado de Mercúrio Retrógrado, todo cuidado é pouco com sua comunicação, especialmente no trabalho e com os mais próximos. Até o fim do mês, lembre-se: não foque nos imprevistos, mas sim nas soluções.

Touro 21/4 a 20/5

Um desafio doméstico pode deixá-la mais focada em resolver o que for necessário. Com a chegada de Mercúrio Retrógrado e Vênus em seu paraíso astral no dia 2, seus romances pedem critério. É necessário não exagerar nas críticas com o outro e, principalmente, consigo mesma. A Lua Cheia do dia 19 pode trazer excelentes notícias para a sua vida profissional.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Situações de casa e família ganham destaque. Se estiver pensando em mudar, convém esperar até o final do mês. A Lua Cheia do dia 19 traz sorte em assuntos ligados à expansão do autoconhecimento, inclusive com a oportunidade de uma viagem importante. Uma tensão no seu setor profissional pode te colocar diante de uma escolha definitiva.

Câncer 21/6 a 22/7

Algum plano de viagem ou de estudo pode sofrer atrasos. O alerta fica também por conta da comunicação — faça o exercício de ouvir mais do que falar. Dia 19, com a chegada da Lua Cheia em seu setor de transformações, algumas colheitas importantes e muito necessárias chegam até você com o objetivo de te encaminhar rumo ao seus planos de futuro.