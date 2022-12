Rituais de ano novo: 5 opções poderosas para começar com o pé direito

Com o final do ano se aproximando, está na hora de começar a pensar em nossos planos e metas para 2023. E claro, além de nossa força de vontade, não há nada melhor do que alguns rituais de ano novo para dar aquela forcinha extra. Inclusive, o hábito de celebrar a passagem de um ano para o outro através dos rituais está presente na sociedade desde os primórdios dos tempos.

A única diferença é que, de acordo com Amanda Celli, espiritualista e criadora da página “Tempero de Bruxa”, os povos mais antigos celebravam a virada do ano no final do inverno para a primavera: “Para eles, esse período representava o fim de um ciclo de morte e grandes dificuldades para um de renascimento, quando a Terra despertava novamente com o retorno do Sol e o calor”, explica.

Somente depois de um tempo que fixamos a data de 31 de dezembro para 1 de janeiro como a “virada oficial”. Aliás, quem adotou essa tradição foi o imperador Júlio César: “Ele fez isso por conta de um deus chamado Janus, um dos mais antigos de Roma. Essa divindade representa os fins e os começos, o passado e o futuro e também as transformações, passagens e renascimentos. É por isso que ele é representado com duas faces, uma jovem e outra velha. E em honra a este deus, foi criado um festival que rolava durante todo o mês de janeiro, dedicado à passagem do ano”, revela Amanda.

Este é apenas um dos motivos que reforçam o quanto o réveillon definitivamente renova as energias planetárias. Portanto, que tal aproveitar a abertura deste grande portal no fim do ano para realizar rituais que atraiam amor, saúde, prosperidade e tranquilidade?

A seguir, Amanda Celli indica cinco rituais que farão você começar 2023 da melhor maneira possível:

Ritual para ter mais saúde

Durante a virada, separe uma vela verde e escreva a palavra “saúde” no corpo da mesma junto ao seu primeiro nome. Depois, passe azeite de oliva no objeto e o polvilhe completamente com hortelã desidratado. Por fim, é só acender e deixar queimar até o final em segurança.

“Hortelã é uma erva relacionada à saúde, cura e energização. Por isso, você sempre a verá em inúmeros rituais do gênero”, esclarece a especialista.

Banho para ter sucesso nos negócios e finanças

Aqui, a espiritualista indica um banho com três ervas: louro, alecrim e manjericão. Após preparar a mistura (você pode conferir como preparar um banho de ervas aqui), jogue o líquido da cabeça ou do pescoço para baixo (dependendo de suas crenças).

“Enquanto estiver despejando o banho em você, visualize seus caminhos se abrindo e a prosperidade, abundância e riquezas entrando em sua vida, trazendo sucesso nos negócios e ampliando suas finanças”, explica.

Simpatia para atrair o amor

Pegue um saquinho de tecido (preferencialmente na cor vermelha), e depois, coloque um fio de seu cabelo, um pedaço de canela em pau, pétalas de rosas vermelhas e algumas gotinhas de seu perfume favorito dentro do objeto. Amarre o saquinho e, por fim, o deixe tomar a luz da lua durante a virada do ano novo.

“Assim que fizer isso, carregue este amuleto consigo pelo período que achar necessário. Pode colocar na bolsa, mochila ou onde preferir. Isso fará você atrair a energia do amor, fortalecendo o seu poder de sedução”, aponta Celli.

Ritual para ter mais calma e menos ansiedade

Aqui, vale a pena carregar alguns cristais poderosos durante o réveillon: quartzo branco, selenita ou ametista. Segundo a criadora do “Tempero de Bruxa”, estas pedras estão ligadas à transmutação de energias e tranquilidade. “É legal ter alguns destes cristais num colar, anel, pulseira e, em último caso, carregar a pedra dentro do bolso.”

Banho para potencializar a espiritualidade em 2023

Outro banho de ervas: durante a virada do ano, separe rosas brancas, jasmim e um pouco de anis estrelado. Assim que misturá-las, despeje o líquido do pescoço para baixo. “Estas são ervas ligadas à abertura de nossos canais espirituais e a comunicação com o plano divino. Também fortalecem a intuição e a clarividência. São ótimas para despertar o terceiro olho e estar mais receptiva às mensagens do plano espiritual, conclui.