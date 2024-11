Descubra a posição sexual de cada signo para ter muito mais prazer

Cada signo tem seu próprio jeito de ser, e isso se reflete também na forma como cada um expressa sua sexualidade. Sabia que até as preferências por posições sexuais podem ter a ver com o zodíaco? Conversamos com o astrólogo Victor Valentim, que detalhou a posição ideal para cada signo. Confira e descubra a sua!

Touro – Conchinha

Os taurinos valorizam conforto, toque sensual e posições mais românticas. “A clássica conchinha é ideal para eles, já que permite um momento de contato próximo e íntimo, além de oferecer a segurança que touro adora sentir”

Gêmeos – 69

O signo de gêmeos é aberto a experimentar. “São curiosos e criativos”, diz o especialista. Não à toa, a posição 69 é a que mais tem a ver com esse signo. “É perfeita para eles, pois permite interação e troca simultânea – além de ser divertida.”

Câncer – Missionário com olho no olho

Românticos, os cancerianos buscam conexão emocional. Nada melhor, então, do que o clássico missionário com contato visual. Nessa posição, um dos pares fica deitado e o outro por cima, com os dois se olhando. “Assim, Câncer se sente completamente envolvido e amado”, diz ele.

Leão – De ladinho e olhando para o espelho

Leoninos adoram estar no centro das atenções, e a posição de ladinho enquanto se olham no espelho é a mais indicada por isso. “Essa posição permite que eles vejam a si mesmos e ao parceiro, sentindo-se no centro das atenções, exatamente como gostam”, afirma Valentim.

Virgem – Cowgirl Invertida

Os virginianos podem ser discretos, mas também valorizam a performance. “A Cowgirl Invertida permite que eles controlem os detalhes, garantindo que tudo saia como planejado.” Nesse caso, a mulher fica por cima, mas sentada de costas para o parceiro.

Libra – Dançarina Exótica

De acordo com o especialista, os librianos adoram charme e equilíbrio. Exatamente por isso a posição dançarina exótica combina com eles. “Ela permite que os dois parceiros fiquem de pé, como uma dança. É elegante, envolvente e cheia de harmonia, do jeitinho que libra adora.”

Escorpião – Dominador

Entre os signos mais relacionados ao sexo, o escorpião é intenso e sensual. “Eles amam um toque de controle e mistério.” A posição de dominar, consequentemente, é a recomendada por ele. “É ideal para liberar toda a energia desse signo apaixonado, permitindo que eles expressem seu lado mais poderoso.”

Sagitário – De quatro

Os sagitarianos amam diversão, aventuras e liberdade e, para eles, a posição de quatro é perfeita. “Oferece movimento, espontaneidade e até uma pitada de diversão! Quanto mais espontâneo, melhor para Sagitário”, comenta o astrólogo.

Capricórnio – Missionário Clássico

Quem conhece os capricornianos sabe que eles são práticos e gostam do básico bem feito. “Para eles, o missionário clássico funciona perfeitamente. Sem muita complicação, mas com toda a dedicação e intensidade”, afirma o especialista.

Aquário – De Pé (Contra a Parede)

Enquanto isso, os aquarianos gostam de experimentar novidades. “Sempre querendo algo diferente, os aquarianos adoram a posição de pé e contra a parede. Ela permite experimentar e surpreender, mantendo o ar de novidade e invenção que tanto adoram”, diz Valentim.

Peixes – Flor de Lótus

Piscianos, sonhadores e sensíveis, preferem uma conexão profunda. “A posição Flor de Lótus, com os parceiros abraçados e sentados, traz fantasia e espiritualidade, perfeita para Peixes”, pontua o astrólogo.

Áries – Frango Assado

Os arianos são ousados ​​e cheios de energia, sempre prontos para assumir o controle, e por isso se dão bem com a posição frango assado. “Ela permite intensidade e movimento, características que combinam com Áries”, diz Valentim.

