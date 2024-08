Mercúrio retrógrado em Virgem: o que significa para os signos?

Não tem jeito: Mercúrio Retrógrado é o posicionamento de maior tensão (ou o mais falado da internet), mesmo que os outros planetas também passem por esse período. Mercúrio, na Astrologia, é o responsável pela comunicação, rotina, trabalho e tudo que facilita nosso cotidiano. Regente dos signos de Gêmeos e Virgem – tendo o arquétipo de Hermes, na Mitologia Grega também. É com ele que aprendemos, através do nosso Mapa Astral, a nos comunicarmos bem, além de lidarmos com o mundo.

Mercúrio Retrógrado, o temido

Porém, nem só de facilidades ele funciona. Cerca de três vezes ao ano, ele entra em seu modo “retrógrado”, isso é, ele “estaciona” a energia que normalmente nos oferece, causando uma série de consequências.

Por estar próximo do Sol e por reger signos que lidam diretamente com nosso dia a dia, as consequências deste movimento são mais visíveis (diferente, por exemplo, de Netuno, que também está retrógrado, mas causa complicações em nosso emocional).

E os desafios de Mercúrio Retrógrado são vários: equipamentos eletrônicos que não funcionam, atrasos no trabalho e nas questões de rotina, além da principal, a comunicação que vira uma bagunça – desde e-mails e redes sociais que dão pane até a nossa, interpessoal, que não acontece com fluência.

Mercúrio Retrógrado em Virgem

E agora, de 05 a 28 de Agosto, este movimento acontece no signo de Virgem, o mais responsável e exigente do zodíaco. Este trânsito, para a Astrologia, requer algumas lições – como, por exemplo, o ato de nos mantermos no presente, já que vivemos um mundo onde o modo automático se faz “necessário”.

Além disso, Mercúrio Retrógrado em Virgem nos causa imprevistos no trabalho para que possamos lidar diretamente com questões que não queremos tanto olhar e resolver de forma madura. Como consequência, podemos esperar um mês mais “fechado” e um tanto quanto exigente.

Como os signos vão reagir?

Áries: Cautela e muito estado de presença, já que Mercúrio fica retrógrado em sua área de rotina e trabalho. Respostas e resultados podem demorar um pouco mais para chegar. Além disso, questões de saúde podem vir à tona, pedindo mais cuidado e atenção.

Touro: Mercúrio traz situações de desconforto que geram novas atitudes, sobretudo nos romances e em seu modo de se enxergar. É o momento de recriar uma nova visão sobre si mesma, se moldando a partir de agora com seu novo modo de pensar, sem medo.

Gêmeos: O setor familiar pode ficar na linha de frente da energia de Mercúrio Retrógrado, trazendo situações burocráticas para serem resolvidas. Situações emocionais, crenças limitantes também podem aparecer pedindo resolução de uma vez.

Câncer: Todo cuidado é pouco na comunicação nesse período. Você pode ficar mais exigente e ativar o modo cobrança. Tenha cautela em se expressar. Viagens curtas e rápidas podem sofrer imprevistos nesse período.

Leão: Mercúrio fica retrógrado em seu setor financeiro e você pode ficar mais atenta com atrasos, imprevistos e gastos de última hora. É importante também ter cuidado com golpes na internet.

Virgem: Mercúrio fica retrógrado em seu signo e promove uma reviravolta em sua vida. Questões de passado, no geral, podem voltar e fazer com que estabeleça novas soluções – afinal, sem estão voltando, é porque não tiveram o fim que mereciam. Pense nisso.

Libra: A retrogradação de Mercúrio afeta diretamente seu campo emocional, deixando questões internas mais em evidência nesse período. O momento é excelente para buscar ajuda profissional e ressignificar emoções e sentimentos.

Escorpião: O seu círculo social recebe a energia de Mercúrio Retrógrado e pode dar uma boa mexida em grupos e amigos. Você fará um filtro de pessoas ao seu redor, deixando perto quem realmente faz alguma diferença para você. Neste período, você estará ais exigente.

Sagitário: Sua carreira recebe a energia de Mercúrio retrógrado e promove mais responsabilidades e cobranças, mas é bom ter cautela com excessos. Até o dia 28, você pode passar por altos e baixos – um reconhecimento ou resultado pode esperar mais um pouco para acontecer.

Capricórnio: Mercúrio fica retrógrado em seu setor de expansão e crescimento e, nesse período, traz alerta com o que ainda precisa fazer para atingir seus resultados. Questões de autoconhecimento e espiritualidade também podem trazer certas dúvidas e questionamentos.

Aquário: Mercúrio fica retrógrado em seu setor de transformações, o que te traz oportunidade para resolver questões que há muito tempo vem negligenciando. Escute mais sua intuição e veja claramente os sinais, para que consiga agir com responsabilidade em seu crescimento e evolução.

Peixes: Seus relacionamentos recebem a energia de Mercúrio Retrógrado, trazendo cobranças e exigências em excesso. Cuidado com as palavras, julgamentos e terceirização de responsabilidades. Mantenha o controle e utilize o momento para reorganizar as questões da relação.