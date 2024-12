Quais foram os 3 signos do zodíaco mais atraentes de 2024 no Tinder

A astrologia segue como um dos assuntos favoritos entre solteiros nos apps de relacionamento, influenciando não apenas a escolha dos matches, mas também os temas de conversa que animam qualquer paquera.

Mas você sabia que, de acordo com dados do Tinder, existem três signos que roubaram a cena em 2024, destacando-se por sua sensualidade e carisma irresistível? Descubra quais são a seguir:

Os 3 signos mais atraentes de 2024, segundo o Tinder

Virgem

Relacionar-se com alguém do signo de Virgem pode ser uma experiência enriquecedora e super divertida por diversos motivos. Primeiramente, os virginianos são conhecidos por sua lealdade e dedicação, sendo alguns dos parceiros mais confiáveis e leais durante situações complexas.

Além disso, as pessoas do signo de virgem são extremamente minuciosas, o que as tornam excelentes planejadoras de situações, garantindo encontros bem executados e gestos que demonstram cuidado e carinho de forma genuína.

Eles também são um dos signos que mais buscam por crescimento pessoal e intelectual, fazendo com que outras pessoas se inspirem ainda mais em sua dedicação, seja no trabalho, no amor ou até mesmo em compromissos que envolvem o financeiro. Resumindo: esse signo certamente é para casar!

Continua após a publicidade

Sagitário

Estar ao lado de alguém do signo de Sagitário é sinônimo de viver uma relação cheia de entusiasmo, descobertas e muita diversão. Eles possuem uma energia contagiante e estão sempre prontos para novas aventuras, como viagens, passeios e experiências que trazem dinamismo e frescor ao relacionamento.

Grandes amantes da liberdade, os sagitarianos valorizam a espontaneidade, o que torna cada dia ao lado deles uma experiência única, imprevisível e emocionante.

Além disso, são conhecidos por sua honestidade e visão otimista da vida, inspirando quem está por perto e criando vínculos leves, sinceros e cheios de possibilidades.

Continua após a publicidade

É o tipo de parceiro que transforma a vida em uma verdadeira jornada emocionante! Conhece alguém assim?

Leão

Quem convive com alguém do signo de Leão sabe que pessoas desse signo escolhem viver experiências super vibrantes e cheias de emoções.

Donos de uma autoconfiança magnética, os leoninos adoram ser o centro das atenções, mas também fazem questão de colocar quem amam em um pedestal, valorizando cada detalhe da relação.

Continua após a publicidade

No que diz respeito ao sexo, eles são intensos e mega apaixonados, entregando-se de corpo e alma para momentos únicos e inesquecíveis. Além disso, possuem um espírito generoso e adoram surpreender com gestos grandiosos, transformando o cotidiano em algo digno de cena de cinema.

Com um leonino, o romance está sempre à altura das grandes expectativas!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade