Puxe estes 5 assuntos para conquistar qualquer um em apps de relacionamento

No universo dos aplicativos de relacionamento, dar o primeiro passo na conversa pode ser um desafio e tanto. Seja você fã de emojis criativos ou de uma abordagem mais direta, saber o que dizer durante um primeiro contato é essencial para causar uma boa impressão na paquera online.

Nesse fim de 2024, os usuários do Tinder revelaram quais foram os seus interesses mais populares na plataforma, e nós reunimos os 5 assuntos mais quentes e que prometem fazer sucesso também em 2025. Pronta para dominar a arte da paquera digital? Veja como:

5 assuntos para iniciar uma conversa certeira em apps de relacionamento

Filmes, séries, reality shows

Iniciar uma conversa falando sobre filmes, séries e reality shows é uma aposta certeira, já que esses tópicos são considerados, em sua maioria, universais e despertam conexões instantâneas logo de cara. Para um primeiro contato, usar uma abordagem mais criativa poderá ajudar a quebrar o gelo e a timidez de início, por exemplo: “Você é mais team suspense ou comédia romântica?”.

Outra dica é citar um lançamento recente ou um clássico popular que, certamente, renderá outros tópicos um tanto quanto polêmicos para a conversa: “Vi que ‘Ainda Estou Aqui’ e ‘A Substância’ foram os grandes destaques de 2024. Qual deles faz mais o seu estilo?”.

Além disso, incluir referências em meio a paquera pode mostrar um lado seu mais descontraído e dinâmico, como: “Se sua vida fosse uma série, seria mais ‘The Office’ ou ‘Sex And The City‘?”.

Essas interações não só tornam o papo mais leve, mas também mostram que você se interessa por gostos pessoais, abrindo espaço para conversas mais profundas.

Fofocas e famosas

Para quem adora estar por dentro das novidades do mundo dos famosos, começar uma conversa com uma boa fofoca é uma forma descontraída de quebrar o gelo e mostrar que você está antenado no que acontece no momento.

Você pode começar a puxar um assunto mais leve, como: “Qual celebridade representa melhor seu estilo de fim de ano?” ou aproveitar um tema mais atual e polêmico, quem sabe, como: “Entre a base da Virgínia e o fim temporário do X, o que bombou mais para você em 2024?”.

Usar essas referências cria um ambiente descontraído e abre espaço para uma conversa animada, enquanto você descobre interesses em comum.

Profissões e carreira

Falar sobre profissões, de início, pode parecer um tanto quanto complexo no entanto poderá te ajudar a entender melhor as ambições e interesses do novo match.

Você pode começar com algo mais direto, como: “O que você mais gosta no seu trabalho?”, ou até mesmo explorar um lado mais curioso da pessoa: “Se pudesse mudar de área de atuação da noite para o dia, qual profissão escolheria?”.

Esse tipo de abordagem não só quebra a expectativa das primeiras mensagens como também abre portas para uma conversa mais rica sobre carreira e escolhas pessoais. Quem sabe esse match também não vira um novo colega de trabalho?

Signos e astrologia

Astrologia é um tema que sempre rende boas conversas – e vibrações -, seja você um crente fiel nos astros ou apenas um curioso. Que tal iniciar o papo com algo inesperado, como: “Você acha que o Mercúrio retrógrado realmente bagunça tudo ou é só desculpa para os nossos dramas?”.

Outra ideia é apostar em um tom mais lúdico e descontraído, como: “Se pudesse inventar um novo signo do zodíaco, como ele seria?”. Esses tópicos não apenas despertam o interesse, mas também mostram sua criatividade e simpatia que poderão levar a uma série de trocas divertidas sobre afinidades e histórias astrais.

Esportes e atividades físicas

Para os amantes de esportes e atividades físicas, falar sobre o tema é quase inevitável, especialmente quando ambos os matches compartilham a paixão por se exercitar. Usar esse assunto como pontapé inicial é uma ótima ideia.

Experimente algo dinâmico e sincero, como: “Se você pudesse transformar qualquer esporte em um desafio radical, qual seria a sua ideia?” ou “Qual esporte parece fácil, mas você descobriu que é muito mais difícil na prática?”.

Se quiser uma abordagem mais instigante, que tal investir em uma pergunta ousada na medida certa: “Se a vida fosse uma competição esportiva, qual seria o seu maior talento olímpico?”. Esse tipo de interação cria um clima leve e criativo para um primeiro contato – e, quem sabe, pode até render um treino a dois.

Qual desses assuntos você já usou para puxar conversa com um match? Seja com esses ou outros temas, um bom papo sempre pode render ótimas amizades – e quem sabe até um namoro?

