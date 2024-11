O presente de Natal ideal para cada signo, segundo a astrologia

Dar um bom presente no Natal é sempre um desafio, certo? Mesmo que conheçamos bem a pessoa que desejamos presentear, não é fácil agradar a todos. Por isso, usar a astrologia para escolher o melhor mimo pode aumentar as suas chances de acertar na escolha.

Confira a seguir, os melhores presentes de Natal para cada signo, de acordo com a astróloga Sara Koimbra:

1.Áries (21/03 a 20/04)

Para as pessoas de Áries, aposte em itens tecnológicos, como smartwatches, fones de ouvido ou produtos para a vida fitness.

2.Touro (21/04 a 20/05):

Taurinos gostam de coisas luxuosas, como joias e perfumes. Objetos de decoração também podem ser uma boa!

3.Gêmeos (21/05 a 20/06):

Geminianos costumam gostar bastante de ler e estudar, então, livros e revistas são uma boa opção. Além disso, dispositivos eletrônicos, como tablets e smartphones, devem agradar bastante.

4.Câncer (21/06 a 22/07):

Para os cancerianos, aposte em objetos com teor pessoal, sendo interessante apostar em presentes DIY (faça-você-mesma), como fotos e quadros. Caso queira presenteá-los com itens de decoração para o lar, se jogue em cristais e velas.

5.Leão (23/07 a 22/08)

Os leoninos gostam bastante de luxo, especialmente ao falarmos de relógios e acessórios de forma geral. Sempre vaidosos, apostar em itens de beleza ou skincare costuma dar certo.

6.Virgem (23/08 a 22/09)

Os virginianos são organizados, e portanto, ferramentas organizacionais podem ser uma boa. Livros de autoajuda ou de culinária podem ser uma boa.

7.Libra (23/09 a 22/10)

Os librianos costumam gostar de objetos de arte e decoração. Eles também adoram itens de luxo, desde que não sejam para o lar.

8.Escorpião (23/10 a 21/11):

Escorpianos são misteriosos e enigmáticos, portanto, aposte em jogos. Para eles, itens ultra tecnológicos são uma boa pedida.

9.Sagitário (22/11 a 21/12):

Para os sagitarianos, compre livros de aventura ou filosofia. Eles também podem gostar de itens para praticar esportes ao ar livre, como trajes e calçados.

10.Capricórnio (22/12 a 20/01):

Capricornianos são luxuosos, sendo assim, aposte em relógios e joias. Eles também são metódicos, o que faz os produtos de organização de rotina (calendários, agendas, planners) serem uma opção assertiva.

11.Aquário (21/01 a 19/02):

Os aquarianos costumam gostar de tecnologias inovadoras, como produtos de smart home. Itens de saúde e bem estar também possuem apelo para o signo.

12.Peixes (20/02 a 20/03):

Para os piscianos, aposte em objetos espirituais, como pedras, cristais e incensos. Na mesma linha, itens para relaxamento e meditação.

