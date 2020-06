O impacto de Mercúrio retrógrado até dia 12 de julho no seu signo

No decorrer do ano, algumas épocas parecem que estão contra o fluxo natural das coisas. Astrologicamente falando, podemos vincular esses fatos com o trânsito de Mercúrio Retrógrado – sim, você já ouviu falar desse termo, mesmo que não entenda absolutamente nada de signos ou astrologia.

Mercúrio é um dos planetas mais apressadinhos do Zodíaco e mais próximo do Sol. Planeta regente de Gêmeos e Virgem, ele é o responsável pela comunicação, pela sua forma de expressão e pelo cotidiano, o trabalho diário, a rotina nossa de cada dia. Quando retrógrado, movimento que acontece três vezes ao ano, ele “estaciona” sua energia de 15 a 25 dias. Não, ele não gira ao contrário. Porém, visto da Terra, a impressão que ele passa é que está parado, com uma energia menos consistente, ao contrário do Sol e da Lua.

Não é só Mercúrio que fica retrógrado – todos, exceto Sol e a Lua – também ficam. Os períodos podem coincidir com outros planetas ou não. Contudo, Mercúrio é o que mais gera retrogradação e, consequentemente, pode gerar mais transtornos.

Por dentro do Mercúrio retrógrado

Todo período de retrogradação exige revisão, já que acontecem para que possamos analisar o que estamos fazendo em diversas situações da nossa vida e, assim, mudar o curso ou o rumo de certas coisas. Mercúrio afeta diretamente a nossa comunicação e tudo que envolve: aparelhos tecnológicos de uma maneira geral são diretamente afetados, o que pode ocasionar em maus funcionamentos, e-mails que não chegam ou se perdem, celulares e computadores que param de funcionar. A comunicação entre as pessoas também pode sofrer com falta de entendimentos e brigas desnecessárias são mais típicas quando Mercúrio fica retrógrado. Atrasos de todas as espécies tendem mais a acontecer, gerando estresse.

Nessas épocas, o melhor a se fazer é desacelerar, já que Mercúrio é extremamente rápido e quando retrógrado, estaciona, nos convidando a fazer o mesmo. Compras, grandes negociações, início de projetos e relacionamentos também são aconselhados que sejam adiados para evitar desencontros e desajustes. Prevenção!

Todos os signos são impactados com essa energia, mas Gêmeos e Virgem estão na linha de frente, pois são regidos por ele, assim como quem possui ascendente e lua nestes dois signos. É comum percebê-los com uma energia mais baixa e mais irritados. A segunda retrogradação de Mercúrio de 2020 permanece até dia 12 de julho. Já o próximo período será de 13 de outubro a 3 de novembro deste ano.

No mais, o melhor que temos a fazer é desacelerar e fazer as revisões necessárias nas áreas que Mercúrio nos mostra. Coisas mal resolvidas do passado tendem a retornar pedindo um novo olhar e certamente entram nessa análise toda. Não tem muito segredo, precisamos passar para evoluirmos por aqui cada vez mais.

Confira como a influência da segunda retrogradação de Mercúrio em 2020 afeta signo a signo, segundo a astróloga Vivi Pettersen:

Áries

Até 12 de Julho, questões familiares e que envolvam assuntos domésticos podem ganhar notoriedade. Questões passadas ou que remetam a situações já vividas podem repetir para que outras resoluções sejam tomadas. Assinatura de contratos pedem cautela, assim como situações do cotidiano.

Touro

Assuntos ligados a trabalho, principalmente se estiver ligado a comunicação, podem sofrer algumas mudanças ou lentidões em sua rotina. O período pede também um pouco mais de paciência e discernimento com questões que estão pedindo mudanças há um tempo já.

Gêmeos

Na linha de frente desse trânsito, já que Mercúrio é seu planeta regente, você sente as coisas ficarem mais lentas e a ansiedade tomar conta. A comunicação passa por altos e baixos, pedindo um momento mais quieto, de ouvir mais e falar menos. Seu setor financeiro até 12 de julho passa por mudanças, trazendo situações de volta e pedindo para confiar mais.

Câncer

Mercúrio ficou retrógrado em seu signo, trazendo situações passadas à tona e pedindo um realinhamento do que deseja daqui em diante. Uma grande dúvida se faz presente, ao qual pessoas e situações já vividas voltam como gatilhos e atinge diretamente seu lado emocional. Sua prioridade até dia 12 de julho é resolver o que é necessário dentro das suas escolhas e agir de acordo com o que deseja, tentando de vez, acabar com amarras e mágoas.

Leão

Até dia 12, Mercúrio é o responsável por essa inquietude, que parece que nada parece andar. Na verdade, essa pausa se faz necessária para você se ver um pouco mais internamente e, assim, definir os próximos passos. Muitas vezes temos medo de encarar nosso emocional, mas Mercúrio traz a lentidão nos processos para que você veja com clareza o que de fato importa no momento.

Virgem

Na linha de frente de Mercúrio retrógrado, já que ele rege seu signo diretamente, você sente sua rotina ganhar passos de tartaruga, o que te deixa um pouco impaciente com as coisas no geral. Seu lado social, assim como círculo de pessoas e amizades, bem como a maneira que você encaminha seu futuro, ganham uma parada estratégica de Mercúrio, pedindo avaliações e mudanças de caminhos, se necessário. Não foque nos problemas, respeite os processos.

Libra

Mercúrio retrógrado estaciona na casa dos seus propósitos e tudo aquilo que deseja para o seu futuro, pedindo análise e meditação sobre os caminhos. As coisas parecem não irem como deveria, mas o momento pede calma e um olhar mais crítico. Você está sendo coerente com seus propósitos realmente? O que precisa mudar, mas está protelando? O momento pede pé no freio e trabalho com a ansiedade. Depois do dia 12 de julho as coisas vão clarear.

Escorpião

Mercúrio traz pra você alguns desafios aos quais o caminho para a solução encontra-se no autoconhecimento e espiritualidade. Você tem uma familiaridade com o assunto, mas por muitas vezes acaba ignorando os sinais. Chegou o momento de parar de ser corruptível com seus sentimentos e buscar o verdadeiro conhecimento sobre suas causas mais internas. Use esse período para absorver coisas que realmente agreguem.

Sagitário

Até dia 12, a faxina emocional será grande por aí. Algumas situações estacionaram suas energias para que você reavalie se está pronto ou se deseja realmente desapegar-se para esperar o novo. Tudo tem seu tempo e seu processo, mas você vem protelando algumas coisas por receio de sentir demais. Mercúrio estaciona todo o resto para te questionar se você está pronto para deixar ir e deixar chegar.

Capricórnio

Seus relacionamentos passam por uma análise profunda, com Mercúrio ficando retrógrado nesse setor da sua vida. A comunicação fica um pouco turva e as coisas parecem não andarem, mas tudo isso, na verdade, te convida a olhar mais para esse setor, para você, de fato, trabalhar suas emoções. Até dia 12, aguarde por grandes reviravoltas quando o assunto é relacionamento.

Aquário

Sua rotina ganha uma parada obrigatória e te convida a olhar para o que você anda fazendo em seu dia a dia. Mudanças no cotidiano, assim como reorganização de prioridades pedem que você não perca seu foco. Por outro lado, Mercúrio afeta bem seu lado comunicativo e constante. O momento é excelente para começar a meditar e incluir mais as partes sensíveis e internas em seu cuidado diário.

Peixes

O setor do autocuidado e dos romances são os mais afetados por Mercúrio nessa faze para você. Pode ser que você esteja confuso com suas ideias e o que sente, pedindo uma parada obrigatória justamente para sentir. Não tenha pressa em resolver o que te parece necessário, aqui as prioridades estão invertidas. Não é um bom momento para iniciar nada, espere até dia 12 para as coisas ficarem mais claras.